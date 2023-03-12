تفريغ كاميرات المراقبة لضبط المتهم بسرقة فيلا محمد صلاح فى التجمع

كتب: عبد الرحمن سيد

يقوم رجال المباحث بتفريغ كاميرات المراقبة لضبط المتهم بواقعة سرقة فيلا اللاعب محمد صلاح فى منطقة التجمع، كما يستمع رجال المباحث لأقوال شهود العيان ورجال الأمن داخل كمبوند بالتجمع لكشف ملابسات واقعة السرقة.

كما اشتبه رجال المباحث فى أحد الأشخاص من موقع الحادث، ويستمع رجال المباحث لأقوال عمال الزراعات وأفراد أمن الكمبوند، لجمع المعلومات والبيانات اللازمة حول واقعة السرقة.

وكانت أجهزة الأمن، تلقت بلاغا من نجل خال اللاعب محمد صلاح، يفيد بتعرض فيلا لاعب نادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح للسرقة، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان للمعاينة، حيث يكثف رجال المباحث من جهودهم لكشف ملابسات سرقة فيلا اللاعب وكشف ملابسات الواقعة بالكامل.