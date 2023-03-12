تأييد حبس راعى أغنام سنة فى واقعة فيديو ضرب والدته المسنة بالشرقية

الشرقية - فتحية الديب

قررت محكمة جنح مستأنف فاقوس بالشرقية، تأييد حبس راعى أغنام فى واقعة تداول فيديو يظهر خلاله المتهم بالتعدى بالضرب على والدته المسنة ويأمرها بجلوس القرفصاء، لمدة سنة.

وكانت محكمة جنح فاقوس، قد عاقبت المتهم فى جلسة 6 ديسمبر من العام المنقضى بالحبس لمدة سنة، وقام بالاستئناف على الحكم، الذى تم تأييده أمام محكمة الاستئناف.

وبحسب الفيديو المتداول عبر موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك)، يظهر شخص وهو يمسك بآلة حادة في يديه وتجلس أمامه سيدة مسنة على الأرض، قبل أن يتوجه إليها الشخص ويضربها مرتين بالآلة الحادة التي في يديه ويأمرها بجلوس القرفصاء: "ربعي رجلك".

وظهرت السيدة العجوز -والدة الشاب- خلال الفيديو، لا تقوى على شيء سوى الحركة ، ولا تقوى على صد أو رد ضربات ابنها لها، بحسب الفيديو،وأحدث الفيديو المتداول حالة من الاستياء عبر موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) وسط استنكار كبير من جانب رواد التواصل الاجتماعي لاعتداء ابن على والدته وضربها في فاقوس بمحافظة الشرقية، حسبما أشار الفيديو العبارات والتعليقات المنتشرة بشأنه.

وفحصت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية الفيديو المتداول لبيان مدى صحته،وتبين صحته وقيام المتهم بالفرار عقب تداول الفيديو،فيما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه ويدعى " محمد إ ح" راعى أغنام 39 عاما، وتبين قيام زوجته بنشر الفيديو بعد حدوث خلافات زوجية بينهما.