تأجيل محاكمة 3 عاملين بدون تصريح مزاولة مهنة فى مركز طبى بكرداسة لـ19 مارس

كتب أحمد إسماعيل

أجلت منذ قليل محكمة جنح كرداسة محاكمة 3 عاملين بمركز طبي بينهم شقيق طبيب الأجنة، على خلفية اتهامهم بالعمل داخل مركز طبي بدون تصريح لمزاولة المهنة، لجلسة 19 مارس الجاري.

وكانت قد كشفت التحقيقات في واقعة حبس طبيب نساء وتوليد وشقيقه و3 ممرضات آخرين، لاتهامهم بإدارة منشأة طبية بدون ترخيص عن تفاصيل مثيرة.

تبين أن المتهمين استغلوا وجود المركز الطبي في منطقة نائية وقاموا بإجراء عمليات إجهاض للفتيات وحرق الأجنة في أفران، وإلقاء بعضها إلى الكلاب لإخفاء معالم جريمتهم.

من جانبه، جدد قاضي المعارضات بمحكمة شمال الجيزة، حبس مالك مركز طبي بكرداسة وشقيقه، و3 ممرضات 15 يوماً على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بإدارة منشأة طبية بدون ترخيص.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهمين استغلوا المركز الطبي بمنطقة نائية لإجراء عمليات اجهاض وقتل الأجنة، وأمرت النيابة أمرت في وقت سابق بحبس المتهمين وكلفت المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.

وتحفظت النيابة على كاميرات المراقبة بأرجاء المركز ومحيطه، لفحصها وبيان ما بها من معلومات، نجحت مديرية أمن الجيزة، في ضبط مركز طبى لإجراء عمليات طبية غير مشروعة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم إدارة المراكز الطبية غير المرخصة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة قيام (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة مركز شرطة كرداسة) بإدارة مركز طبى لإجراء عمليات طبية غير مشروعة كائن بدائرة مركز شرطة كرداسة.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم استهداف المركز المشار إليه وأمكن ضبطه وكذا (عدد 5 عاملين آخرين بالمركز مقيمون بدائرة المركز)، كما تم ضبط (كمية من أقراص الترامادول المخدرة- مبلغ مالى "حصيلة نشاطه غير المشروع)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.