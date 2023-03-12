اليوم السابع
Ads
الأحد، 12 مارس 2023 11:17 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

الوادى الجديد تحقق مراكز متقدمة فى منافسات المشروع القومى للموهبة والبطل الأوليمبى

الأحد، 12 مارس 2023 10:26 ص
الوادى الجديد تحقق مراكز متقدمة فى منافسات المشروع القومى للموهبة والبطل الأوليمبى اللاعب حمزة محمد
الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالوادى الجديد، عن تحقيق القطاع لعدد من المراكز المتقدمة والميداليات، فى منافسات المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي، حيث حصل اللاعب حمزة محمد سلمان على المركز الثالث على مستوي الجمهورية فى تنس الطاولة، كما حقق بطل المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي اللاعب  يوسف سيد يوسف 1500متر موانع ، المركز الثالث والميدالية البرونزية علي مستوي الجمهورية تحت 16 سنة المقامة، بالمركز الأوليمبي بالمعادي.
 
وفاز بالميدالية الفضية 4 × 200 متر تتابع على مستوى الجمهورية، تحت 16 سنة كلا من، عبدالله منصور خلف، مؤمن هاشم راتب، محمد فريد محمد، الحسين هيثم محمد، وفاز بالمركز السادس على مستوى الجمهورية عمر جمال طليب في مسابقة الوثب العالي برقم شخصي جديد، كما حقق عبدالله منصور خلف المركز السادس ع مستوي الجمهورية في مسابقة 100 متر حواجز .
 
وقال بهاء شوقي مدير عام مديرية الشباب والرياضة أن محافظة الوادي الجديد تشارك بـ (8) لاعبين من أبطال المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي لألعاب القوى تحت 16 سنة بالمركز الأوليمبي بالمعادي، مؤكداً على استمرار مشاركة اللاعبين بباقي المسابقات لهذه البطولة.
 
 

الوادي الجديد

المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي

الشباب والرياضة بالوادى الجديد

اخبار مصر

اخبار المحافظات

اخبار مصريه



الموضوعات المتعلقة

الوادى الجديد تحقق برونزية الجمهورية بمسابقات ألعاب القوى بالبطل الأوليمبي والموهبة

السبت، 11 مارس 2023 06:04 م

وزير الرياضة يفتتح المركز الطبى الرياضى بالغردقة.. ويتابع تدريبات أعضاء المشروع القومى للموهبة والبطل الأوليمبى

السبت، 18 فبراير 2023 02:28 م

مديرية الشباب والرياضة تتابع المشروع القومى للموهبة والبطل الأوليمبى بالدقهلية

الجمعة، 17 فبراير 2023 10:40 م

محافظ الشرقية يُهنئ أبطال المشروع القومى للموهبة والبطل الأوليمبى

الأربعاء، 15 فبراير 2023 11:36 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة