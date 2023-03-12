الوادى الجديد تحقق مراكز متقدمة فى منافسات المشروع القومى للموهبة والبطل الأوليمبى

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

أعلنت مديرية الشباب و الرياضة بالوادى الجديد ، عن تحقيق القطاع لعدد من المراكز المتقدمة والميداليات، فى منافسات المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي، حيث حصل اللاعب حمزة محمد سلمان على المركز الثالث على مستوي الجمهورية فى تنس الطاولة، كما حقق بطل المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي اللاعب يوسف سيد يوسف 1500متر موانع ، المركز الثالث والميدالية البرونزية علي مستوي الجمهورية تحت 16 سنة المقامة، بالمركز الأوليمبي بالمعادي.

وفاز بالميدالية الفضية 4 × 200 متر تتابع على مستوى الجمهورية، تحت 16 سنة كلا من، عبدالله منصور خلف، مؤمن هاشم راتب، محمد فريد محمد، الحسين هيثم محمد، وفاز بالمركز السادس على مستوى الجمهورية عمر جمال طليب في مسابقة الوثب العالي برقم شخصي جديد، كما حقق عبدالله منصور خلف المركز السادس ع مستوي الجمهورية في مسابقة 100 متر حواجز .

وقال بهاء شوقي مدير عام مديرية الشباب والرياضة أن محافظة الوادي الجديد تشارك بـ (8) لاعبين من أبطال المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي لألعاب القوى تحت 16 سنة بالمركز الأوليمبي بالمعادي، مؤكداً على استمرار مشاركة اللاعبين بباقي المسابقات لهذه البطولة.