فريق نسور الوادي الجديد يستعد لمنافسات التقييم على الجمهورية بالإسكندرية

أوضح شوقي مدير عام مديرية الشباب والرياضة أن فعاليات المشروع القومي مراكز تدريب اللياقة البدنية تحت شعار"النسور" يتم تنفيذ ه اعتبارا من ديسمبر الجاري حتي يونيو المقبل ‏للفئه العمرية من مواليد عام (2008 -2009) بواقع 50 مشاركا من الجنسين، حيث‏يهدف المشروع لرفع كفاءة اللياقة البدنية والتدريب على العروض الرياضية .

وفي سياق متصل، تستكمل إدارة التنمية الرياضية، بمديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، فاعليات التدريب الأسبوعي للمشروع القومي لرياضة الرواد، للمرحلة السنية 40 سنة فما فوق، بالتعاون مع الإدارة المركزية لبرامج التنمية الرياضية " الإدارة العامة للقاعدة الشعبية "بوزارة الشباب والرياضة، خلال الفترة من 15 يناير 2023 حتى 15 أغسطس 2023 بالملعب المفتوح بجوار الصاله المغطاه.

وقال بهاء شوقي مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، أن المشروع يهدف لتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية لكبار السن، وتحسين اللياقة البدنية لهم، والحفاظ على الصحة العامة، وزيادة النشاط، وتزويد الجسم بالطاقة والحيوية، مؤكداً على أنه يتم تنفيذ تدريبات المشروع القومي لرياضة الرواد يومي (الإثنين - الاربعاء) من كل اسبوع، والدعوة مفتوحة للجميع ممن تنطبق عليهم الشروط.