"المنذر".. أول قمر صناعى بحرينى بالكامل ونسبة إنجازه تقارب 35%

وأوضح الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة - وفقا لوكالة الأنباء البحرينية - أن هذا المشروع يعد إنجازًا جديدًا لمملكة البحرين في مساعيها الجادة والمدروسة لتسخير قطاع الفضاء وتقنياته لخدمة مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة، مشيرًا إلى أن تصميمات (المنذر) بحرينية بالكامل، وأن بناءه يتم حاليًا على أرض المملكة، وعلى يد نخبة من الشباب البحريني المؤهل والمتمكن في مجالات علوم وتقنيات الفضاء.

وبيّن أن مشروع (المنذر)، والذي يأتي بعد نجاح مشروع القمر الصناعي (ضوء 1)، يهدف بشكل أساسي إلى رفع مستوى القدرات الوطنية في مجال تصميم وبناء واختبار وتشغيل الأقمار الصناعية، بالإضافة إلى تعزيز البحث العلمي في مجالات علوم المستقبل والعلوم المتقدمة ومنها علوم الفضاء والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والتي تشكل ركيزة أساسية في تقدم الدول، حيث سيوفر (المنذر) بيانات فضائية عن مملكة البحرين سيتم تحليلها عن طريق استخدام مجموعة من الابتكارات البحرينية التي ستكون ضمن حمولة القمر الصناعي.

وأشار الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة إلى أنه من ضمن مهام القمر الصناعي (المنذر) التقاط صور لمملكة البحرين ومياهها الإقليمية، وجمع بيانات متنوعة ستساهم في تنفيذ دراسات وأبحاث لخدمة مختلف القطاعات الوطنية، بالإضافة إلى إجراء اختبارات على الابتكارات البحرينية في بيئة الفضاء لإدخال التحسينات اللازمة عليها قبل استخدامها في المشاريع القادمة.