اليوم السابع
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المشدد 3 سنوات لعاطلين لاتهامهما بالتعدى على فتاة بالإكراه فى كفر شكر

الأحد، 12 مارس 2023 02:17 م
المشدد 3 سنوات لعاطلين لاتهامهما بالتعدى على فتاة بالإكراه فى كفر شكر متهم - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة التاسعة، برئاسة المستشار شعبان عبد المنصف تعيلب، وعضوية المستشارين سامح عبد الغنى العنتبلى، ومحمد حسن خطاب، ووكيل النيابة أحمد عثمان، وأمين سر كمال جاويش وعيد عبد الصادق عويس، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات لعاطلين، لاتهامهما بالتعدى على فتاة لك تبلغ ال18 عاما من عمرها بالقوة والعنف بغير رضاها، بدائرة مركز شرطة كفر شكر بمحافظة القليوبية.
 
وتضمن أمر إحالة فى القضية رقم 1844 لسنة 20220 جنايات كفر شكر - المقيدة برقم 130 لسنة 2022 كلى شمال بنها، أن المتهمين "عادل ح ع"، عاطل، و"سليمان س أ"، 30 سنة، عاطل، ومقيمان دائرة مركز شرطة كفر شكر، واقعا الطفلة المجنى عليها " ج ك ا"، 16 سنة، ربة منزل، والتى لم تبلغ الثامنة عشر من عمرها، بغير رضاها بأن وجدا فى تدنيس حرمة جسدها وسيلة لإشباع شهواتهما.
 
وتابع أمر الإحالة، أن المتهم الاول ما أن أبصرها وحيدة داخل مسكنها بعيداً عن أعين رقباتها مستغلاً عجز والدها حتى انقض عليها، وتعدى عليها بغير رضاها، وما أن توجهت للمتهم الثانى طالبة عونه ومساعدته حتى خذلها وقام بمباغتتها بمسكنها مستغلاً عجز والدها وعدم قدرته على الحركة، وتعدى عليها هو الأخر، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

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