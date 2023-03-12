المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لعامل يتاجر فى الحشيش بسوهاج

سوهاج - عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج ، اليوم الأحد، بمعاقبة المتهم "ا.ا" عامل بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار فى الحشيش، كما عاقبته بالحبس سنة مع الشغل بتهمة إحراز سلاح ناري بدون ترخيص بدائرة مركز أخميم.

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز أخميم عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها اتجار المتهم فى الحشيش المخدر وترويجه على عملائه من أصحاب الكيف، وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وتم القبض على المتهم وبحوزته عدد من قطع الحشيش كانت معدة للبيع، وبمواجهته اعترف بالاتجار فى المخدرات، وتم إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.

كانت محكمة جنايات سوهاج، قد قضت بمعاقبة المتهم "ع.ح.ث" عامل بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، كما عاقبت المتهم "ا.م.خ" بالحبس سنة مع الشغل، لاتهامهما بالاتجار فى الحشيش المخدر والشابو بدائرة مركز طهطا.

تعود أحداث القضية إلى عام 2022بدائرة مركز طهطا عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهمين بالاتجار فى الحشيش المخدر والشابو وترويجه على عملائهما من المتعاطين بدائرة المركز، وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة، وتم القبض على المتهمين وبحوزتهما 32 قطعة من الحشيش و5 أكياس من الشابو، وبمواجهتهما اعترفا بإلاتجار فى الشابو المخدر والحشيش، وتم إحالتهما إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.