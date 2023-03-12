المشدد 10 سنوات لـ5 متهمين و3 سنوات لسيدة بتهمة السرقة بالإكراه فى سوهاج

سوهاج - عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج ، اليوم الأحد، بمعاقبة المتهمين "ع.ا"و "ر.ع"و " م.ع"و "ع.ع"و" م.ح" بالسجن المشدد 10 سنوات، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات، كما عاقبت المتهمة "ا.ا" بالسجن المشدد 3 سنوات ووضعها تحت مراقبة الشرطة 3 سنوات، لاتهامهم بالسرقة بالإكراه وإحراز سلاح بدون ترخيص بدائرة مركز أخميم.

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز أخميم عندما اتهمت النيابة العامة المتهمين بتكوين تشكيل عصابى تخصص في سرقة كاميرات التصوير بالإكراه وتحت تهديد السلاح بدائرة المركز، وتم ضبط أسلحة نارية بحوزتهم، وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بالاتهامات الموجهة إليهم، وتم إحالتهم إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.

كانت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأحد، بمعاقبة المتهم "س.ع.س" عاطل، بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار فى الشابو وجوهر المبثامفيتامين بدائرة مركز طهطا.

صدر الحكم برئاسة المستشار شريف أحمد سعيد وعضوية المستشارين محمد سعد ومحمد يوسف عبد الله بأمانة سر محمد عبد الحميد وأحمد سعد.

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز طهطا عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم بالاتجار فى الشابو بدائرة المركز وترويج بضاعته على المتعاطين، وبعد تقنين الإجراءات تم التأكد من صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وتم القبض على المتهم وبحوزته 20 كيسا من أكياس الشابو كانت معدة للبيع، وبمواجهته اعترف بالاتجار فى المخدرات، وتم إحالته إلى محكمة الجنايات، والتى أصدرت حكمها المتقدم.