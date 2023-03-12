السجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لمتهم بالاتجار فى الشابو بسوهاج

سوهاج - عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأحد، بمعاقبة المتهم "س.ع.س" عاطل، بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار فى الشابو وجوهر المبثامفيتامين بدائرة مركز طهطا.

صدر الحكم برئاسة المستشار شريف أحمد سعيد وعضوية المستشارين محمد سعد ومحمد يوسف عبد الله بأمانة سر محمد عبد الحميد وأحمد سعد.

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز طهطا عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم بالاتجار فى الشابو بدائرة المركز وترويج بضاعته على المتعاطين، وبعد تقنين الإجراءات تم التأكد من صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وتم القبض على المتهم وبحوزته 20 كيسا من أكياس الشابو كانت معدة للبيع، وبمواجهته اعترف بالاتجار فى المخدرات، وتم إحالته إلى محكمة الجنايات، والتى أصدرت حكمها المتقدم.

كانت محكمة جنايات سوهاج ، قد قضت بمعاقبة المتهم "ع.ح.ث"عامل بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه كما عاقبت المتهم "ا.م.خ" بالحبس سنة مع الشغل لاتهامهما بالاتجار فى الحشيش المخدر والشابو بدائرة مركز طهطا بسوهاج.

صدر الحكم برئاسة المستشار شريف أحمد إسماعيل وعضوية المستشارين محمد سعد ومحمد يوسف عبد الله بأمانة سر محمد عبد الحميد الشناوى وأحمد سعد.

تعود أحداث القضية إلى عام 2022بدائرة مركز طهطا عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهمين بالاتجار فى الحشيش المخدر والشابو وترويجه على عملائهما من المتعاطين بدائرة المركز، وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة، وتم القبض على المتهمين وبحوزتهما 32 قطعة من الحشيش و5 أكياس من الشابو، وبمواجهتهما اعترفا بالاتجار فى الشابو المخدر والحشيش، وتم إحالتهما إلى محكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.