القوى العاملة: المرأة تعيش أزهى عصورها ومحل تقدير القيادة المصرية.. صور

كتبت آية دعبس

أكد وزير القوى العاملة حسن شحاتة، على أن المرأة المصرية تعيش أزهي عصورها، في ظل وجود قيادة سياسية مؤمنة بأهمية دور المرأة في المجتمع، وتساندها لتحقيق ما تصبو إليه، حتى أصبحت محط أنظار وتقدير العالم أجمع، لما تحظى به من دعم ورعاية.

وقال الوزير: "ونسير بعزيمة وثبات، وبإرادة لا تعرف المستحيل، نحو الاستمرار في رسم الأولويات في المرحلة المقبلة، لتحقيق المساواة بين الجنسين اقتصاديا واجتماعيا، والاستمرار في العمل نحو تمكين النساء بما يسهم في إيجاد قيادات جديدة لها الحضور الفاعل في ميادين العمل والإنتاج بحلول 2030 لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ..

جاء ذلك في كلمة الوزير حسن شحاتة خلال الاحتفالية التى نظمتها وزارة القوى العاملة اليوم الأحد، بمناسبة اليوم العالمى للمرأة لعام 2023، والتي تخللتها مناقشات ومحاضرات تثقيفية لإلقاء الضوء على شخصيات بارزة من النساء اللاتى أثرن في البشرية على مر العصور ، واهمية دورهن وتأثيرهن في المجتمع، واستعراض التحديات التي تواجه المرأة العاملة.

وخلال كلمته بهذه المناسبة، بدأ وزير القوى العاملة كلمته بالقول: "التقى بكم اليوم بمناسبة يوم المرأة العالمي، والتي أجد فيها الفرصة لكي أتوجه إليكم وإلى كل إمرأة مصرية "أم ..وزوجة ..وأخت"،بكل التحية والاحترام... ونؤكد على ان تقدير المرأة والحفاظ على مكانتها ودورها جاء من السماء قبل الأرض ،فقبل التشريعات والقوانيين والإتفاقيات،حث ديننا الحنيف علي رعاية المرأة والعناية بها ونادي بتكريمها واحترام حقوقها ، وخصص سورة قرأنية بإسمها ،وقال أن الجنة تحت قدميها ،ونتذكر حديث رسولنا الكريم صلي الله عليه وسلم: "إنما النساء شقائق الرجال ما اكرمهن إلا كريم وما أهانهن إلا لئيم"..

واضاف الوزير: "أنتن شركاء التنمية ،صانعي التغيير والتطوير في المجتمع، فمنذ فجر التاريخ كان للمرأة المصرية دوراً بارزاً في مختلف مجالات الحياة، وسطرت تاريخاً طويلاً وعظيما من الكفاح المشرف والصمود للحصول علي حقوقها وحريتها ولم يقف كفاحها وصمودها عند هذا الحد بل يشهد لها التاريخ دورها العظيم في مساندة وطنها والدفاع عنه مضحية بكل ماهو غالي ونفيس من أجل أمنه واستقراره .."

وأشار الوزير إلى أنه جاء الدافع وراء نشأة فكرة هذا اليوم "اليوم العالمي للمرأة" الموافق 8 مارس من كل عام ،كدافع حقوقي إنساني بالأساس وفي مجال العمل ، والدفاع عن حقوق المرأة العاملة بالدرجة الأولي وأصبح هذا اليوم موعداً للاحتفال بإنجازات المرأة في المجتمع وفي كافة المجالات ، ونشر الوعي بالمساواة المستمر بين الرجال والنساء وأهمية تمكين المرأة خاصة العاملة التي تركت بصمات جليلة في شتي المواقع التي تقلدتها فكانت عبر سنوات من العمل والجد والعطاء تبرهن علي أنها قادرة علي إحداث الأثـر والتأثير ،فقدمت بحق مستوي نفخر به بل وكان عنوانه دوما الإخلاص والتفاني والالتزام ..".. وانهي الوزير كلمته بالقول :"كل التحية للمرأة العاملة في أي موقع ..ونفدم لها تحية فخر واعتزاز لعطائها المستمر متمنيا لها مزيدا من النجاح والعطاء".

وبحسب بيان صحفي تضمنت الندوة جلسات حوارية عن الخبرات والصعوبات والتحديات التى تتعرض لها المرأة العاملة،وحوار مع النماذج القيادية الناجحة داخل الوزارة ومديرياتها بالمحافظات ،حيث تحدثت آمال عبد الموجود رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية ، ومنال عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير ، و أعضاء وحدة المساواة بين الجنسين بالوزارة : أمنية عبد الحميد مساعد فنى بمكتب الوزير ،وكريستينا إبراهيم مسئول وحدة المساواة بمديرية القوى العاملة بالمنوفية ، وشيماء عنتر مسئول وحدة المساواة بمديرية القوى العاملة بالشرقية..وجرى تصميم نموذج للأسئلة وتوزيعه على الحضور للتعرف من خلاله على أهم المشكلات التى تتعرض لها النساء في العمل نتيجة التمييز النوعى لكيفية مواجهتها ، مع توزيع بطاقات تهنئة تم تصميمها مكتوب عليها عبارات تشجيعية للتحفيز على العمل ورفع الروح المعنوية .

يذكر أن احتفال الأمم المتحدة باليوم العالمي للمرأة هذا العام يأتى تحت شعار" إشراك الجميع رقمياً : الابتكار والتقنية لتحقيق المساواة بين الجنسين، "وذلك تكريماً للنساء والفتيات اللواتي يناصرن النهوض بالتقنية التحويلية والتعليم الرقمي".