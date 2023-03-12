القبض على قاتل زوج شقيقته والنيابة تحقق فى الحادث بالإسكندرية

بدأت الواقعة حين تلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة مينا البصل، حول حادث طعن شخص لآخر في منطقة القباري بشارع المكس أمام مستوصف طبي.

على الفور انتقلت القيادات الأمنية من قسم شرطة مينا البصل رفقة سيارة الإسعاف لموقع البلاغ، وتم نقل المتوفى للمشرحة والتحفظ على المتهم.

ووفقًا لشهود العيان فإن الحادث تمثل في طعن شخص لزوج شقيقته في الطريق العام أمام مستوصف طبي، وذلك على إثر خلافات عائلية بينهما، ما أسفر عن مصرع المجني عليه في الحال، وتبين من المعاينة الأولية أن المتهم سدد إلى المجني عليه طعنة نافذة في الرقبة أودت بحياته.

وبدأت فريق من البحث الجنائي معاينة موقع قتل شخص لزوج شقيقته أمام مستوصف بمنطقة القباري غرب الإسكندرية، وتم القبض على المتهم الذي تحفظ الأهالي عليه في محل الواقعة قبل تمكنه من الهروب.