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القاهرة الإخبارية: اتحاد عمال الحزب الشيوعى وطلاب الجامعات يتظاهرون وسط أثينا

الأحد، 12 مارس 2023 06:35 م
القاهرة الإخبارية: اتحاد عمال الحزب الشيوعى وطلاب الجامعات يتظاهرون وسط أثينا رئيس اليونان
كتب أحمد عرفة

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قال عبدالستار بركات، مراسل «القاهرة الإخبارية»، من أثينا، إن اتحاد عمال الحزب الشيوعي وطلاب الجامعات يتظاهرون وسط أثينا، رغم استجابة الحكومة لمطالب المتظاهرين المختلفة وتقديم تسهيلات لأهالي ضحايا ومصابي حادث تصادم القطارين.
 
وأضاف «بركات»، أن بعض المنظمات العمالية والمؤسسات دعت لتلك التظاهرات، لكن المظاهرات الأقوى سوف تكون يوم الخميس المقبل بدعوات من اتحادات نقابات العمال والموظفين، للدخول في إضراب عام لمدة 24 ساعة.
 
وأشار إلى أن تظاهرات اليوم شهدت تخوفًا من الشرطة اليونانية أن يحدث بها أعمال شغب؛ لذلك تم غلق بعض الشوارع الرئيسية وسط أثينا، بالإضافة إلى بعض محطات مترو الانفاق إثر دعوات التظاهر.
 
وأوضح أن اتحادات نقابات العمال تشمل نحو 35 نقابة، وهناك عدد من تلك الاتحادات لديها أعمال ثابتة هم من يقررون تنظيم المظاهرات بعد إخطار الشرطة اليونانية لتأمين تلك التظاهرات، ومن يدفع مقابل ذلك المواطنون الذين ليس لديهم عمل ثابت.

أوروبا

التضخم

القاره العجوز

القاهره الاخباريه

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