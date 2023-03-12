العثور على حيوان غريب فى بوليفيا له قدم البط ورائحة الثعلب ويتغذى على الثدييات

فاطمة شوقى

قالت وكالة الأنباء البيئية (ANA) في بوليفيا، إنه تم العثور على نوع كلب غريب أُطلق عليه "الكلب الشبح" حيث أن لديه قدم تشبه البط، ويتغذى على الثدييات الصغيرة والأسماك والفواكه والزواحف، حسبما قالت صحيفة "انفوباى" الأرجنتينية .



بوليفيا

وأشارت الصحيفة، إلى أن هذا النوع من الكلاب تم العثور عليه نافقا في منطقة الأمازون، ولكن في بوليفيا تم اصطياده حيا، وقال الخبير إرنستو كارلوس بالديراما توريكو، من جامعة خوسيه باليفيان، إنه تم وضع بروتوكول لاصطياد الحيوان، وكان نحيفا وتم اعطاءه 350 جرام من كبد الدجاج.

وأضاف أنه تم تحديد عمره من 7 إلى 8 أشهر، ولم يتعرفوا إذا كان ذكر أم انثى، ولكن رائحته تشبه الثعلب، ولذلك أكد المتخصصين الذين يدرسونه فى الوقت الحالى، أنه من الممكن أن يكون نوع من أنواع الثعالب الموجودة فى غابات الأمازون.



الكلب الشبح

وقالت الطبيبة البيطرية وعالمة البيئة ريناتا لايت بيتمان، الباحثة في جامعة ديوك، إن هذا النوع من الحيوانات تعتبر غريبة للغاية ويصعب رؤيتها بشكل تقليدى، ويتم الآن وضع الحيوان لمعرفة نوعه.



بوليفيا



حيوان غريب فى بوليفيا