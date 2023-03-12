اليوم السابع
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الأحد، 12 مارس 2023 01:37 م
أكرم القصاص
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السفير السعودى بمصر ينوه بدعم خادم الحرمين لبرامج دعم وتمكين المرأة

الأحد، 12 مارس 2023 12:41 م
السفير السعودى بمصر ينوه بدعم خادم الحرمين لبرامج دعم وتمكين المرأة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر أسامة بن أحمد نقلي
أ.ش.أ

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وجه سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر أسامة بن أحمد نقلي، التهنئة للمرأة السعودية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، مثمنا حضورها القوي والمميز في مسيرة المملكة العربية السعودية، ومساهمتها بنحو 6ر35% من معدل القوى العاملة في المملكة خلال فترة وجيزة.
 
 
وأعرب السفير في بيان وفقا للسفارة السعودية بالقاهرة ،عن الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولولي العهد رئيس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز على دعمهم غير المحدود لكافة البرامج الوطنية المعنية بتمكين المرأة وتعزيز دورها الهام والبناء في المشاريع التنموية بكافة قطاعاتها.

السعودية

تمكين المرأة

اليوم العالمي للمرأة

يوم المرأة العالمى



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