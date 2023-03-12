السجن 5 سنوات لمتهم بإحراز سلاح نارى بدون ترخيص فى سوهاج

سوهاج - عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج ، اليوم الأحد، بمعاقبة المتهم "م.ه" عامل بالسجن 5 سنوات لاتهامه بإحراز سلاح ناري بدون ترخيص بدائرة مركز أخميم.

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز أخميم عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها إحراز المتهم سلاح ناري وذخيرة بدون ترخيص بدائرة المركز، وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة، وتم القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بالواقعة، وتم إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.

كانت محكمة جنايات سوهاج، قد قضت، بمعاقبة المتهم "ا.ع.ا" بالسجن 10 سنوات، لاتهامه بإحداث عاهة مستديمة للمجنى عليه "ع.م" بدائرة مركز المراغة.

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز المراغة عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا من المجني عليه مفاده تعدى المتهم عليه بالضرب بعصا شوم وإحداث إصابته بعاهة مستديمة بسبب خلافات بينهما، وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم إحالته إلى محكمة الجنايات، والتى أصدرت حكمها المتقدم.