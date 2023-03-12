المشدد 3 سنوات لمتهم وسنة لآخر بتهمة الإتجار فى المخدرات بسوهاج

سوهاج عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج ، اليوم الأحد بمعاقبة المتهم "ع.ح.ث"عامل بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه كما عاقبت المتهم "ا.م.خ" بالحبس سنة مع الشغل لاتهامهما بالاتجار فى الحشيش المخدر والشابو بدائرة مركز طهطا بسوهاج.

صدر الحكم برئاسة المستشار شريف أحمد إسماعيل وعضوية المستشارين محمد سعد ومحمد يوسف عبد الله بأمانة سر محمد عبد الحميد الشناوى وأحمد سعد.

تعود أحداث القضية إلى عام 2022بدائرة مركز طهطا عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهمين بالاتجار فى الحشيش المخدر والشابو وترويجه على عملائهما من المتعاطين بدائرة المركز وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة وتم القبض على المتهمين وبحوزتهما 32 قطعة من الحشيش و5 أكياس من الشابو وبمواجهتهما اعترفا بإلاتجار فى الشابو المخدر والحشيش وتمت إحالتهما إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

كانت محكمة جنايات سوهاج قد قضت، بمعاقبة المتهم "ع.ج"و "م.ا"و"ض.ا" بالسجن المشدد 6 سنوات ووضعهم 5 سنوات تحت مراقبة الشرطة، لاتهامهم بسرقة المجنى عليه "ا.م" بدائرة مركز البلينا.

تعود أحداث القضية إلى عام 2022بدائرة مركز البلينا عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا من المجنى عليه مفاده قيام المتهمين بسرقته بالإكراه وتحت تهديد السلاح فى الطريق العام، وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وتم إحالتهم إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.