السجن المؤبد للمتهم بقتل زوجة شقيقه الأكبر لخلافات على شقة سكنية بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، منذ قليل، السائق المتهم بقتل زوجة شقيقه الأكبر، بسكب البنزين عليها وأشعل النيران فى جسدها، وذلك لخلافات بينه وبين شقيقه لإجباره على ترك شقته السكنية لكى يتزوج بها، بالسجن المؤبد.

صدر القرار برئاسة المستشار سعيد عابدين، رئيس المحكمة وعضوية المستشارين بهاء عطية، ومحمود منصور، وأيمن حمدان، وأمانة سر تامر عبد العظيم،وسامى سمير.

تعود أحداث القضية لشهر يونيو عام ٢٠٢٢،عندما تلقى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من ، مدير المباحث الجنائية، يفيد إشارة مستشفى أبوحماد المركزى بوصول"هناء ع ف" 30 سنة مقيمة بندر أبوحماد، مصابة بحروق من الدرجة الأولى بنسبة 70%، وتم تحويلها إلى مستشفى ههيا للحروق، وتوفيت بعد 20 يوما من دخولها المستشفى متأثرة باصابتها.

وتبين من التحريات التى قام بها ضباط مباحث مركز شرطة أبوحماد، قيام " رضا " 25 عاما سائق مقيم بندر أبوحماد، شقيق زوج المجنى عليها، بسكب كمية من البنزين عليها وإشعال النيران بجسدها، لإجبارها على ترك مسكن الزوجية لكى يتزوج فى الشقة مستغلا إعاقة شقيقه الأكبر ومرضه.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، من القبض على المتهم، تم تحرير محضر بالواقعة وتم إحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق معه وقررت حبسه على ذمة التحقيقات،وتم احالته من قبل النيابة العامة للمحاكمة الجنائية.