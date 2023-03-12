التعرض لأشعة الشمس للحصول على مستويات صحية من فيتامين (د).. ما المقدار المطلوب؟

إيناس البنا

متى وكم من الوقت يجب أخذ حمام شمس للحصول على فيتامين د؟ في مثل هذه الحالة ، لا بد أن يعاني الناس من نقص فيتامين د، لذلك ، أخبرنا متى يجب أخذ حمام شمسي لفيتامين (د) ، وكمية فيتامين (د) التي يتم الحصول عليها عن طريق حمامات الشمس ، وكم من الوقت يجب أن يأخذ المرء حمامًا شمسيًا لفيتامين (د)، وفقا لموقع " healthsite" مع تغير الطقس، هناك خبر سار لأولئك الذين يواجهون مشاكل مثل نقص فيتامين د، ومع ذلك ، فإن التلوث في المدن الكبرى يجعل فيتامين (د) الطبيعي المتاح من أشعة الشمس أقل سهولة للناس.في مثل هذه الحالة ، لا بد أن يعاني الناس من نقص فيتامين د، لذلك ، أخبرنا متى يجب أخذ حمام شمسي لفيتامين (د) ، وكمية فيتامين (د) التي يتم الحصول عليها عن طريق حمامات الشمس ، وكم من الوقت يجب أن يأخذ المرء حمامًا شمسيًا لفيتامين (د)، وفقا لموقع " healthsite"

المصادر الغذائية لفيتامين د