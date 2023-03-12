"الأطباء البيطريين" تحصل على تجديد شهادة الاعتماد وفقا للمواصفة أيزو 9001

كتبت آية دعبس

أعلن النقيب العام للأطباء البيطريين ، الدكتور خالد سليم، عن تجديد شهادة اعتماد النقابة، في تطبيق نظم الجودة، وفقا للمواصفة العالمية أيزو 9001.

وأوضح سليم، أن لجنة التقييم لم تجد نقاط عدم مطابقة، وأوصت ببعض الملاحظات الهادفة لتحسين التطبيق مستقبلا.

وبدوره وجه النقيب العام التحية والتقدير لجميع العاملين المشاركين والمطبقين لسياسات الجودة تحت إشراف يومي من الأمانة العامة.

من ناحيته، أوضح الأمين العام الدكتور محمد سيف، أن أحد الأهداف الرئيسية للمجلس الحالي هو تحويل النقابة لمؤسسة منضبطة حيث كان هناك قصور واضح في الدورة المستندية وضعف في الحوكمة والأداء اليومي، لذا كان الهدف تطبيق نظم الجودة في الإدارة لتحسين وتقييم الخدمات النقابية المقدمة، مشيرا إلى أنه تم عمل هيكلة مالية وإدارية وتدرج وظيفي بدرجات مالية ومعايير لتقييم الأداء السنوي للعاملين، وكذلك وضع تعديلات على اللائحة المالية والإدارية.