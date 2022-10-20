الزراعة تعلن حصول معهد وقاية النباتات على شهادتى اعتماد أيزو 9001 و21001

أعلن الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية حصول معهد بحوث وقاية النباتات على أول شهادتين إعتماد أيزو ISO 9001:2015 وISO 21001:2018 وفقًا لتوصية لجان المراجعة الدولية التى أنهت زيارتها لمراجعة أنظمة الجودة المطبقة بالمعهد، مؤكدًا على تميز المعهد فى تطبيق المعايير الدولية للجودة الذى يعكس إستراتيجيته للسير وفق خطة ورؤية المركز المستقبلية.

ومن ناحيته أشار الدكتور أحمد عبد المجيد مدير معهد بحوث وقاية النباتات لحصول المعهد على الإعتماد من المجلس الوطنى للإعتماد (إيجاك) بالاشتراك مع شركة أكسنت الإنجليزية، وأكد أن المواصفة الدولية ISO 9001:2015 تُعد من أكبر الشهادات العالمية لمراجعة النظم الإدارية حيث تقوم على التأكد من تطابق الوثائق مع الواقع الإدارى الفعلى، وتتضمن عدة بنود رئيسية تختص بمتطلبات أنظمة الجودة مثل إجراء سياق المؤسسة، القيادة، التخطيط، الدعم، تقييم الأداء، تقييم المخاطر والإجراء التشغيلى للمعهد والذى يعتبر من أهم بنود المواصفة حيث تضم نشاط المعهد البحثى والارشادى والإنتاجى وفى التحسين المستمر للنهوض بالصحة النباتية وحماية المزروعات من الأفات الحشرية والحيوانية، وتعتمد معايير الأيزو على توافر التخطيط ومؤشرات التنفيذ، وإجراءات التصحيح التى يتم اتخاذها لضمان رضاء العملاء عن الخدمات المختلفة التى يقدمها المعهد من خلال الوحدة ذات الطابع الخاص وذلك بهدف الوصول إلى المستوى العالمى المرموق والذى يحقق الأهداف الاستراتيجيه للتنمية الزراعية المستدامة.

وفى السياق ذاته، حصل المعهد على شهادة الإعتماد ISO 21001:2018 لمركز التدريب والإستشارات لوقاية النباتات وأشار"عبد المجيد" إلى مدى أهمية وجود مركز تدريب معتمد يهدُف إلى رفع كفاءة الباحثين ومهندسى المكافحة والإرشاد بجميع مديريات الزراعة والطلاب وخريجى الكليات والنحالين والمهتمين بإنتاج الحرير، كما يقدم المركز الدعم والتعاون مع المنظمات غير الحكومية للتدريب على مشاريع التنمية الزراعية المستدامة والإهتمام بالمرأة الريفية كجزء فاعل فى المجتمع الزراعى، كما يستهدف تقديم الإستشارات اللازمة لوقاية جميع المحاصيل من الآفات والحصول على منتج زراعى أمن مع الحفاظ ع التوازن البيئى.

وقدم مدير المعهد الشكر لإدارة الجودة بالمعهد، مؤكدًا أن حصول المعهد على شهادتى أيزو لأول مرة فى تاريخ المعهد منذ إنشائه الامر الذى يمثل مؤشرًا على تميزهم فى ظل مؤسسة عريقة تسعى للريادة والتميز محليًا ودوليًا، كما قدم التهنئة لجميع العاملين بالهيئة البحثية ومعاونيهم وبالجهاز الإدارى بالمعهد، لافتًا إلى أنه فى المرحلة القادمة سنسعى جاهدين إلى المزيد من الإعتماد للمعامل والمتحف الحشرى تحت مظله علمية قائمة على الرقمنة والتطور التكنولوجي.