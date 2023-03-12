افتتاح منفذ جديد لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة للطلاب والعاملين بـ"تربية طنطا"

الغربية عادل ضرة

افتتح اليوم الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا منفذ لبيع السلع الغذائية والمنظفات الكيميائية بأسعار مخفضة للطلاب والعاملين بالجامعة بمقر كلية التربية، بحضور الدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور أحمد هلال عميد كلية التربية والدكتورة ايمان صحصاح وكيل كلية التربية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور ياسر عبد الرحيم وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

صرح الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا أن افتتاح المنفذ الثالث لبيع السلع الغذائية والمنظفات الكيميائية بأسعار مخفضة للعاملين والطلاب بالجامعة يأتى انطلاقاً من تعزيز دور الجامعة الوطنى فى خدمة المحتمع من خلال توفير السلع والاحتياجات الأساسية الغذائية بأسعار مخفضة للطلاب والعاملين بالجامعة لدعم المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " و لدعم مستهدفات خطة الدولة المصرية الاستراتيجية للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

أشار رئيس الجامعة، إلى أن المنفذ الجديد تتوافر به السلع والمنتجات بأعلى جودة وبأقل الأسعار، مضيفا أنه وجه بزيادة المعروض من السلع الغذائية خاصة مع اقتراب حلول شهر رمضان الكريم

أضاف الدكتور محمود سليم نائب رئيس جامعة طنطا لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن الجامعة تعمل دائما على تحديد الاحتياجات المجتمعية من خلال رصد وتحليل البيانات ويتم تحديثها وفقا للمعطيات الاجتماعية والبيئية والاقتصادية، مؤكداً ان المنافذ بالجامعة تشهد اقبالاً كبيراً، ويتم نفاذ الكميات المطروحة من خلال تلك المنافذ بشكل يومي ، مشيراً إلى أن الجامعة تعمل على توفير السلع الغذائية بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة.