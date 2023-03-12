اليوم السابع
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افتتاح معرض "أهلا رمضان" بالتل الكبير بالإسماعيلية تحت شعار "كلنا واحد".. صور

الأحد، 12 مارس 2023 05:41 م
افتتاح معرض "أهلا رمضان" بالتل الكبير بالإسماعيلية تحت شعار "كلنا واحد".. صور افتتاح معرض أهلا رمضان بالإسماعيلية
الإسماعيلية- صبرى غانم

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 شهد اللواء هشام الطويل السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، ومدير أمن الإسماعيلية، اليوم الأحد، افتتاح معرض أهلًا رمضان تحت شعار "كلنا واحد"، في مركز ومدينة التل الكبير بمحافظة الإسماعيلية، لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة تصل إلى 30٪ عن مثيلاتها المعروضة بالأسواق؛ وذلك استعدادًا لاستقبال شهر رمضان المعظم من أجل رفع العبء عن كاهل المواطنين وإتاحة كافة احتياجاتهم من السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة حتى نهاية شهر رمضان. 
 
أُقيم المعرض بالتعاون والتنسيق بين مديرية أمن الإسماعيلية، والغرفة التجارية، وبإشراف من مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة.
 
يشمل المعرض العديد من السلع الغذائية الأساسية، ومنتجات اللحوم والخضروات، بالإضافة إلى ياميش رمضان.
 
ومن الجدير بالذكر، أن محافظ الإسماعيلية كان قد وجه بفتح المزيد من المعارض بكافة مراكز ومدن المحافظة، بالتعاون مع الغرفة التجارية المصرية بالإسماعيلية؛ للتخفيف عن المواطنين بكافة أرجاء المحافظة، مشددًا على ضرورة المتابعة المستمرة والرقابة على كافة معارض "أهلًا رمضان" بالمحافظة، من قِبَل مديرية التموين والتجارة الداخلية، الغرفة التجارية، ومديرية الطب البيطري؛ للتأكد من جودة المنتجات المعروضة وسلامتها، وتقديمها للمواطنين بأسعار مخفضة.
 
افتتاح معرض أهلا رمضان بالإسماعيلية (1)
افتتاح معرض أهلا رمضان بالإسماعيلية (1)

افتتاح معرض أهلا رمضان بالإسماعيلية (2)
افتتاح معرض أهلا رمضان بالإسماعيلية (2)

افتتاح معرض أهلا رمضان بالإسماعيلية (3)
افتتاح معرض أهلا رمضان بالإسماعيلية (3)
 

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