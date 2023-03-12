استمع إلى تلاوة قرآنية من سورة هود بصوت الطفل عصمت ابن الشرقية.. فيديو

حباه الله الصوت الجميل ورزقه بنشأته فى أسرة قرآنية الجد والأب من حفظة كتاب الله، وبدأ من الصغر عملية الحفظ، وأتم حفظ 10 أجزاء من القرآن الكريم، وهو الطفل عبد الرحمن عصمت عبد القادر المقيم بقرية أنشاص البصل التابعة لمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية.





وقال الطفل "عصمت" صاحب الثمانى سنوات، إنه بدا حفظ قصار السور على يد أبيه ووبعد وفاته، تولى جده الشيخ والقارئ" عبد القادر السيسي" تحفيظه حتى أتم عشرة أجزاء كاملة، ويحرص جده على تحفيظ جميع أحفاده بالعائلة القرآن الكريم، ويوميا يجمعهم فى حلقات لقراءة القرآن وحفظ الأناشيد الدينية، وخاصة فى شهر رمضان لا تنقطع السهرات والأمسيات الدينية من المنزل فى تلاوة القرآن والمدائح النبوية، واهدى الطفل بصوته الشجى تلاوة قرانية من سورة" هود" الى متابعين اليوم السابع"

" وَقَالَ ارْكَبُواْ فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ،وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَب مَّعَنَا وَلاَ تَكُن مَّعَ الْكَافِرِينَ،قَالَ سَآوِي إِلَى جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاء قَالَ لاَ عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلاَّ مَن رَّحِمَ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ ".