استمع إلى ابتهال "حين يهدى الصبح" بصوت الطالب معاذ ابن الشرقية.. فيديو

وقال "معاذ"، إنه يحفظ القرآن الكريم على يد جده القارئ والشيخ "عبد القادر السيسي" الذى حرص على تحفيظ جميع الأبناء والأحفاد بالعائلة القرآن الكريم، ويوميا يجمعهم فى حلقات لقراءة كتاب الله وحفظ الأناشيد الدينية، وأنه يحب الاستماع على المدرسة القديمة فى الابتهالات أمثال الشيخ نصر الدين طوبار والشيخ محمد عمران.

وكلمات ابتهال "حين يهدى الصبح إشراق سناه" للشيخ نصر الدين طوبار، وفيه يقول: "حين يهدى الصبح إشراق سناه.. يسكب الطل رحيقاً من نداه.. موقذاً بالنور أجفان الحياة، الضحى من نور من؟..الله والندى من فيض من؟..الله.سبحت لله فى العش الطيور، ترسل الأنغام عطراً فى الزهور..تصنع العش وتسعى فى البكور..عيشها في رزق من؟ الله..وهى ايضاً صنع من؟..الله.الرازق الله والصانع الله ..الله الله الله..هو الله.