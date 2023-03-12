ارتفاع جديد في أسعار الطاقة في أوروبا بسبب الإضرابات وموجة البرد

فاطمة شوقى

تشهد أوروبا ارتفاع جديد في أسعار الطاقة بسبب الإضرابات التي شهدتها بعض منشآت الطاقة في البلاد وموجة البرد، حيث أغلقت العقود الآجلة المعيارية للغاز الطبيعي على ارتفاع بنسبة 21٪ ، وهي أكبر قفزة منذ يونيو الماضى ، كما ارتفعت الطاقة الكهربائية الفرنسية السنوية بنسبة 16٪ ، وهي أكبر نسبة في أكثر من 6 أشهر.

وأشارت صحيفة "الاكونوميستا" المكسيكية إلى أنه من بين أسباب ارتفاع أسعار الطاقة في أوروبا أيضا ، مخاوف بشأن الأسطول النووي الفرنسي والاضربات التي شهدتها بعض الدول بسبب نظام التقاعد أو بسبب المرتبات وارتفاع أسعار الغذاء، إلى جانب موجة البرد التي تشهدها دول أخرى في أواخر الشتاء.

وأوضحت الصحيفة أن تجار السوق يتابعون عن كثب بحثا على العوامل المحتملة التي يمكن أن تؤثر على أسعار الغاز والطاقة ، بعد أن شهدت انخفاضا في الأيام الماضية ، وتعتبر الكشف عن العيوب في مفاعلين نوويين في فرنسا من أسباب اثارة مخاوف بشأن صحة أسطول البلاد على المدى البعيد، وهو ما يثير القلق حول ارتفاع أسعار الطاقة في القارة العجوز مرة آخرى.

وأوضحت الصحيفة أنه لا تزال محطات الغاز الطبيعي المسال الأربعة في فرنسا مغلقة بسبب العمل العمالي ، والذي من المتوقع حاليًا أن يستمر حتى 14 مارس.

وعلى الرغم من أن مخزونات الغاز فى أوروبا أعلى من المعتاد ، إلا أن موجة البرد تتسبب في عمليات سحب في أواخر موسم الشتاء، حيث يركز السوق أيضًا على الطلب على الغاز الطبيعي المسال في آسيا ، المنافس الرئيسي لأوروبا على الوقود الحيوي.

وأغلق الغاز الهولندي في الشهر السابق ، المعيار الأوروبي ، عند 52.86 يورو لكل ميجاواط / ساعة ، وهو مستوى شوهد آخر مرة في فبراير ، وارتفعت الطاقة الفرنسية للتسليم في عام 2024 إلى 205.75 يورو لكل ميجاواط / ساعة، كما ارتفعت أسعار الكهرباء الشهر المقبل في البلاد.

كما استأنفت بريطانيا تصدير الغاز إلى أوروبا عبر ربطها مع بلجيكا ، بعد توقف التدفقات لبضعة أيام وسط اضطرابات في المملكة المتحدة، ولذلك تقدمت عقود الغاز الآجلة لشهر واحد.

قال مورد المملكة المتحدة SEFE Energy Ltd: "تمت زيادة العقود لجذب الشحنات الفورية من الغاز الطبيعي المسال للمساعدة في مكافحة الطلب المتزايد في درجات الحرارة المنخفضة" ، كما أضافت المشاكل الجديدة داخل الأسطول النووي الفرنسي والتي أدت الى تعمق الازمة.