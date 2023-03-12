اليوم السابع
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إصابة 6 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين على الطريق الإقليمى بأكتوبر

الأحد، 12 مارس 2023 12:47 م
إصابة 6 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين على الطريق الإقليمى بأكتوبر حادث تصادم - أرشيفية
كتب: عبد الرحمن سيد

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أصيب 6 أشخاص إثر حادث تصادم سيارتين أعلى طريق الإقليمى بنطاق مدينة 6 أكتوبر، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وعلى الفور رفعت قوات الأمن أثار الحادث والتحفظ على السائقين وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيقات.
 
 
تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الخدمات المعينة بطريق الواحات الصحراوى بوجود مصادمة ومصابين، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين تصادم سيارتين وأسفر الحادث عن إصابة 6 أشخاص، وتم نقلهم لمستشفى الشيخ زايد لتلقي العلاج، ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، وتم رفع حطام الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 
 
 

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