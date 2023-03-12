إصابة 7 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالشرقية

الشرقية - فتحية الديب

أصيب 7 أشخاص بسحجات وكدمات وإصابات متفرقة بأنحاء الجسد، مساء اليوم الأحد؛ إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق بلبيس - القاهرة الصحراوي في نطاق محافظة الشرقية

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، ما يفيد ورود بلاغا بوقوع حادث بطريق بلبيس - القاهرة الصحراوي بدائرة مركز شرطة بلبيس.

انتقلت الأجهزة الأمنية وتبين بالفحص انقلاب سيارة مكروباص بالطريق نتيجة اختلال عجلة القيادة، ما أسفر عن اصابة 7 أشخاص إصابات متعددة، وتم نقلهم من قبل مرفق الاسعاف إلى مستشفى بلبيس المركزى لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

فيما أصيب 12 شخصاً بسحجات وكدمات وإصابات متفرقة بأنحاء الجسد، إثر تعرضهم لحادث تصادم وقع بين سيارتين ربع نقل بطريق " صفط زريق- أمام عرب شاهين، نطاق مركز ديرب نجم محافظة الشرقية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، يفيد ورود بلاغا بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ربع نقل بطريق " صفط زريق- أمام عرب شاهين، نطاق مركز ديرب نجم، انتقلت الأجهزة الأمنية وتم الدفع بسيارات مرفق الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين بالفحص وقوع حادث تصادم بين سيارتين ربع نقل، أحدهما محملة بعدد من الركاب، مما أسفر عن اصابة 12 شخصا إصابات متعددة وتم نقلهم من قبل مرفق الاسعاف الى مستشفى ديرب نجم المركزى لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، وتم تحرير محضر بالواقعة.