إصابة 9 أشخاص بالشرقية ونقلهم للمستشفى إثر انفجار أسطوانة بوتاجاز

الشرقية- إيمان مهنى

أصيب 9 أشخاص من أسرة واحدة من مدينة كفر صقر محافظة الشرقية، إثر انفجار أسطوانة بوتاجاز، وتم نقلهم المستشفى للعلاج.

استقبل مستشفى كفر صقر المركزى، 9 مصابين من أسرة واحدة، بحروق بدرجة الثانية والثالثة، على إثر انفجار إسطوانة بوتاجاز نظام شعلة واحدة فى منزلهم، ورفعت المستشفى حالة الطوارئ واستدعاء الأطقم الطبية لسرعة تقديم العلاج اللازم للمصابين.

تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور مركز كفر صقر، بنشوب حريق فى منزل على إثر انفجار أسطوانة بتوجاز نظام شعلة واحدة، ودفعت بسيارات الاسعاف والمطافئ للسيطرة على الحريق، ونقل المصابين للمستشفيات، وجارى استكمال التحقيقات بالواقعة، تحت إشراف النيابة العامة.