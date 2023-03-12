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إصابة 6 أشخاص فى حادث انقلاب ميكروباص بمنطقة الشيخ زايد

الأحد، 12 مارس 2023 12:43 م
إصابة 6 أشخاص فى حادث انقلاب ميكروباص بمنطقة الشيخ زايد حادث انقلاب سيارة - أرشيفية
كتب: عبد الرحمن سيد

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أصيب 6 أشخاص بسبب حادث انقلاب ميكروباص أعلى الطريق في منطقة الشيخ زايد، وتم نقلهم جميعًا إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وحررت قوات الأمن محضرا بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيقات.
 
 
تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا بوقوع حادث مرورى أعلى الطريق في الشيخ زايد، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث والخدمات المرورية وبصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث، وبصحبتهم سيارات إسعاف، وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق، ما أدى إلى انقلاب السيارة أعلى الطريق، ونتج عن الحادث إصابة 6 أشخاص، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج.

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