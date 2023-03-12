اليوم السابع
Ads
الأحد، 12 مارس 2023 11:49 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

إصابة 5 أشخاص فى تصادم سيارة ملاكى ونصف نقل بطريق طنطا كفر الشيخ الدولى

الأحد، 12 مارس 2023 10:55 م
إصابة 5 أشخاص فى تصادم سيارة ملاكى ونصف نقل بطريق طنطا كفر الشيخ الدولى إسعاف - أرشيفية
الغربية مصطفى عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصيب 5 أشخاص بإصابات متفرقة، في حادث تصادم سيارة ملاكي بأخرى نصف نقل، على طريق طنطا كفر الشيخ الدولى، وتم نقل المصابين للمستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، إخطارا بوقوع حادث تصادم على طريق طنطا كفر الشيخ الدولي.
 
انتقلت سيارتا إسعاف لمكان البلاغ، وتبين تصادم سيارة ملاكي بأخرى نصف نقل، وأسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص بإصابات متفرقة، وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج ورفع آثار الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
 
وكان قد أصيب 3 أشخاص بإصابات متفرقة، إثر انقلاب دراجة نارية يستقلونها، وسقوطها في ترعة على طريق طنطا بسيون، وتم نقل المصابين للمستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
 
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا، بوقوع حادث على طريق طنطا بسيون، وانتقلت سيارة إسعاف لمكان البلاغ، وتبين انقلاب دراجة نارية يستقلها 3 أشخاص، وسقوطهم في الترعة الملاصقة للطريق.
 
تم نقل المصابين للمستشفى ورفع آثار الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
 
 

محافظه الغربيه

طنطا

حادث

اخبار الحوادث

طريق طنطا كفر الشيخ الدولي



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة