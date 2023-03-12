إصابة 4 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق أبو سمبل جنوب أسوان

أسوان - عبد الله صلاح السبيع

أصيب 4 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الدولى "أسوان - أبوسمبل" بالقرب من الكيلو 220 وتم نقل المصابين إلى مستشفى أبوسمبل لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

وأصيب 4 أشخاص، أيضا مساء أمس، السبت، فى حادث تصادم 3 سيارات على طريق وصلة الغنيمية المؤدى للطريق الصحراوى الغربى "أسوان - القاهرة" بنطاق مركز إدفو بمحافظة أسوان، وتم التعامل مع الحالات المصابة.

تلقى مرفق إسعاف أسوان، تحت إشراف الدكتور محمد الدخيلى، مدير المرفق، إخطارا يفيد بوقوع حادث تصادم 3 سيارات عبارة عن سيارة نقل كبيرة "نقل ثقيل" وسيارة نقل صغيرة وسيارة ثالثة "فان" خاصة، بطريق وصلة الغنيمية المؤدى للطريق الصحراوى الغربى "أسوان - القاهرة" بنطاق مركز إدفو بمحافظة أسوان.

وأسفر الحادث، الذى تم الدفع فيه بـ 6 سيارات إسعاف لموقع البلاغ، عن إصابة 4 أشخاص، تم نقلهم إلى مستشفى إدفو لتلقى الرعاية الطبية اللازمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث.

وكان شخصا لقى مصرعه وأصيب 8 آخرين فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوى الغربى بأسوان، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لموقع البلاغ للتعامل مع الحادث.