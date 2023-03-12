اليوم السابع
Ads
الأحد، 12 مارس 2023 10:04 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

إصابة 4 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق أبو سمبل جنوب أسوان

الأحد، 12 مارس 2023 09:06 ص
إصابة 4 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق أبو سمبل جنوب أسوان حادث تصادم - أرشيفية
أسوان - عبد الله صلاح السبيع

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصيب 4 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الدولى "أسوان - أبوسمبل" بالقرب من الكيلو 220 وتم نقل المصابين إلى مستشفى أبوسمبل لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.
 
وأصيب 4 أشخاص، أيضا مساء أمس، السبت، فى حادث تصادم 3 سيارات على طريق وصلة الغنيمية المؤدى للطريق الصحراوى الغربى "أسوان - القاهرة" بنطاق مركز إدفو بمحافظة أسوان، وتم التعامل مع الحالات المصابة.
 
تلقى مرفق إسعاف أسوان، تحت إشراف الدكتور محمد الدخيلى، مدير المرفق، إخطارا يفيد بوقوع حادث تصادم 3 سيارات عبارة عن سيارة نقل كبيرة "نقل ثقيل" وسيارة نقل صغيرة وسيارة ثالثة "فان" خاصة، بطريق وصلة الغنيمية المؤدى للطريق الصحراوى الغربى "أسوان - القاهرة" بنطاق مركز إدفو بمحافظة أسوان.
وأسفر الحادث، الذى تم الدفع فيه بـ 6 سيارات إسعاف لموقع البلاغ، عن إصابة 4 أشخاص، تم نقلهم إلى مستشفى إدفو لتلقى الرعاية الطبية اللازمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث.
 
وكان شخصا لقى مصرعه وأصيب 8 آخرين فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوى الغربى بأسوان، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لموقع البلاغ للتعامل مع الحادث.

حادث

ابوسمبل

اسوان

اخبار المحافظات

اخبار مصر



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة