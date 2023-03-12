إصابة شخص فى حادث تصادم بمركز سالموط بالمنيا

المنيا - حسن عبد الغفار

أصيب شخص فى حادث تصادم بين سيارتين بالطريق الدائري، أمام مركز سمالوط في شمال محافظة المنيا.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم بين سيارتين بالطريق الدائري أمام مركز سمالوط، وبانتقال الأجهزة الأمنية وسيارات فرع هيئة الإسعاف وإجراء التحريات الأولية تبين وقوع الحادث بسبب السرعة واختلال عجلة القيادة، مما أسفر عن إصابة أحمد كمال 24 عاما موظف مقيم في محافظة أسيوط.

تم نقل المصاب إلي مستشفي سمالوط النموذجي لتلقي العلاج وتحفظت الأجهزة الأمنية علي السيارتين تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

وشهدت المنيا صباح اليوم وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي القديم أمام قرية الشيخ فضل بمركز بني مزار، بسبب السرعة الزائدة، مما أسفر عن مصرع سائق، مقيم في محافظة القاهرة، وتم التحفظ علي جثته داخل مشرحة المستشفي المركزي، وكلفت النيابة العامة إدارة البحث الجنائي بالتحري حول ظروف وملابسات الحادث.