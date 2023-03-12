اليوم السابع
Ads
الأحد، 12 مارس 2023 08:42 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

إصابة شخصين فى حادث تصادم بين سيارة نقل ودراجة بخارية بالفيوم

الأحد، 12 مارس 2023 08:01 م
إصابة شخصين فى حادث تصادم بين سيارة نقل ودراجة بخارية بالفيوم اسعاف - أرشيفية
الفيوم - رباب الجالي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصيب شخصين في حادث تصادم وقع بين سيارة ربع نقل، ودراجة بخارية، بالطريق الدائري بمحافظة الفيوم، وتم نقل المصابين لمستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا، بوقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل ودراجة بخارية، بالطريق الدائري عند مدخل منشأة عبد الله.
 
وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث، وتبين إصابة شخصين، وتم نقل المصابين لمستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق. 
 
 
 

 


حوادث الطرق بالفيوم

مستشفى الفيوم العام

الفيوم

محافظة الفيوم



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة