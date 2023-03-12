إصابة شخصين فى حادث تصادم بين سيارة نقل ودراجة بخارية بالفيوم

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا، بوقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل ودراجة بخارية، بالطريق الدائري عند مدخل منشأة عبد الله.

وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث، وتبين إصابة شخصين، وتم نقل المصابين لمستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.