مصرع شخص صدمته سيارة ملاكى مسرعة على الطريق الدائرى بالمنصورة

الدقهلية - شريف الديب

لقى شخص مصرعه، اليوم الأحد، فى حادث تصادم سيارة ملاكى على الطريق الدائرى السريع بنطاق مدينة المنصورة، بمحافظة الدقهلية، نتيجة التفادى الخاطئ وجرى نقل الجثمان إلى مستشفى الطوارئ الجامعى وضبط السائق المتورط فى الواقعة.

تلقى اللواء مدير أمن الدقهلية ، إخطارا من اللواء مدير المباحث الجنائية، يفيد بوجود بلاغ للعميد محمد عمر شريف، مأمور قسم شرطة اول المنصورة، بوقوع حادث تصادم سيارة بشخص على الطريق الدائرى السريع أمام أكاديمية السلاب بمدينة المنصورة، أسفر عن الحادث وفاته.

انتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول المنصورة إلى مكان الواقعة، والفحص والتحريات تبين اصطدام سيارة بشخص على الطريق الدائرى السريع بالمنصورة، أدى إلى إصابة "حاتم. ع. ع" 57 عاما مقيم بمركز ميت سلسيل، وتبين أثناء عبور الشخص الطريق اصطدمت به سيارة مسرعة أمام أكاديمية السلاب أدت إلى إصابته بإصابات بالغة فى الجسم ولفظ أنفاسه الأخيرة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، كما جرى نقل جثمان الشخص إلى مشرحة مستشفى المنصورة.