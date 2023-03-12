أخبار مصر.. رئيس الوزراء يتفقد أعمال المرحلة الثانية من تطوير سور مجرى العيون

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، أعمال تنفيذ مشروع تطوير "حدائق الفسطاط".
وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..
رئيس الوزراء: مشروع تطوير "حدائق الفسطاط" يحقق تجربة سياحية فريدة للزوار والسائحين
بدء تدريب المعلمين الفائزين بمسابقة 30 ألف معلم بالجيزة غدا.. اعرف الأماكن
رئيس الوزراء يصدر قرارا بتعيين 3 نواب للرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار
الضرائب: التسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية حتى 30 أبريل دون الحاجة لختم
أكد مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه وفقا لتوجيهات وزير المالية بمد فترة تسجيل الكيانات الفردية بمنظومة الفاتورة الإلكترونية إلى 30 أبريل 2023، فإن مصلحة الضرائب تتيح إمكانية التسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية للكيانات الفردية بالمأموريات الضريبية دون الحاجة للختم الإلكترونى حتى 30 أبريل 2023، لافتًا إلى أن «الفاتورة الإلكترونية» لا ترتبط بسداد الضريبة أو الخضوع لأى نوع من أنواع الضرائب، وأن الإقرار عن الضريبة وسدادها، يكون من خلال الإقرارات الإلكترونية طبقًا للمواعيد القانونية المقررة لنوع كل ضريبة، مشيرا إلى أنه لا يوجد أى رسوم إضافية مقابل التسجيل على منظومة الفاتورة الإلكترونية أو إرسال فواتير إلكترونية.
"الأرصاد": تقلبات جوية بين ارتفاع وانخفاض درجات الحرارة
أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنّ البلاد تشهد في هذه الفترة من السنة تقلبات جوية بين الارتفاع والانخفاض في درجات الحرارة، وسيستمر اليوم ارتفاع درجات الحرارة على أغلب محافظات الجمهورية.
مطار مرسى علم الدولى يستقبل اليوم 25 رحلة من بولندا والتشيك وإيطاليا وألمانيا
يستقبل مطار مرسى علم الدولى، اليوم الأحد، 25 رحلة طيران دولية، تصل من عدة دول مختلفة، ضمن 103 رحلات يستقبلها المطار خلال الأسبوع، بداية من أمس السبت وحتى نهاية الأسبوع الجارى.
مستوطنون إسرائيليون يقتحمون ساحات المسجد الأقصى فى حراسة شرطة الاحتلال
اقتحم مستوطنون إسرائيليون، الأحد، باحات المسجد الاقصى المبارك، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، وأفادت مصادر محلية، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته.
ارتفاع فى درجات الحرارة وأتربة عالقة نهارا.. والعظمى بالقاهرة 29 درجة
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فى حراسة المرمى: محمد صبحي
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