أخبار مصر.. رئيس الوزراء يتفقد أعمال المرحلة الثانية من تطوير سور مجرى العيون

أكد مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه وفقا لتوجيهات وزير المالية بمد فترة تسجيل الكيانات الفردية بمنظومة الفاتورة الإلكترونية إلى 30 أبريل 2023، فإن مصلحة الضرائب تتيح إمكانية التسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية للكيانات الفردية بالمأموريات الضريبية دون الحاجة للختم الإلكترونى حتى 30 أبريل 2023، لافتًا إلى أن «الفاتورة الإلكترونية» لا ترتبط بسداد الضريبة أو الخضوع لأى نوع من أنواع الضرائب، وأن الإقرار عن الضريبة وسدادها، يكون من خلال الإقرارات الإلكترونية طبقًا للمواعيد القانونية المقررة لنوع كل ضريبة، مشيرا إلى أنه لا يوجد أى رسوم إضافية مقابل التسجيل على منظومة الفاتورة الإلكترونية أو إرسال فواتير إلكترونية.