مطار مرسى علم الدولى يستقبل سائحين من 10 دول أوروبية عبر 103 رحلات طيران

البحر الأحمر - عماد عرفة

يستقبل مطار مرسى علم الدولى ، بداية من اليوم السبت وحتى نهاية الأسبوع 103 رحلات طيران دولية أوروبية مختلفة، تصل من 10 دول أوروبية، على رأسها بولندا والتشيك وألمانيا وهولندا وسويسرا وبلجيكا.

وتقوم السلطات المختصة بمطار مرسى علم الدولي، بتسهيل إجراءات الوصول للسياح الوافدين من عدة دول مختلفة وتطبيق الإجراءات الاحترازية فور وصولهم إلى أرض المهبط وصولا للفنادق المختلفة بمدينة مرسى علم للاستمتاع بإجازاتهم.

ومن المقرر أن يستقبل مطار مرسى علم الدولى اليوم السبت، 35 رحلة طيران ضمن 103 رحلة المقرر أن يستقبلهم المطار خلال الأسبوع بداية من اليوم، وتصل تلك الرحلات من دول بولندا وألمانيا والتشيك وإيطاليا، كما تبين حسب جداول الرحلات اليوم أن ستصل 4 رحلات من التشيك، 13 رحلة من بولندا، 6 رحلات من إيطاليا، 6 رحلات من ألمانيا، ورحلة من هولندا وسويسرا وبلجيكا.