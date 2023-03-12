أخبار مصر.. الحكومة تعلن بدء إجراءات طرح شركتى "وطنية وصافى" الأربعاء المقبل

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة الخطوات التنفيذية لبرنامج الطروحات الحكومية الذي سبق الإعلان عنه.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..

الحكومة تعلن طرح 4 شركات كبرى من خلال بنوك استثمار دولية.. وبدء إجراءات طرح شركتى "وطنية" و"صافى" الأربعاء المقبل عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم، لمتابعة الخطوات التنفيذية لبرنامج الطروحات الحكومية الذي سبق الإعلان عنه، وذلك بحضور كل من المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وأيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي. عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم، لمتابعة الخطوات التنفيذية لبرنامج الطروحات الحكومية الذي سبق الإعلان عنه، وذلك بحضور كل من المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وأيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.

رئيس الوزراء: مشروع تطوير "حدائق الفسطاط" يحقق تجربة سياحية فريدة للزوار والسائحين

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، أعمال تنفيذ مشروع تطوير "حدائق الفسطاط"، يرافقه اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، والمهندسة جيهان عبد المنعم، نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، واللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، والمهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، واستشاريو المشروع. وزير الخارجية يؤكد دعم مصر لإقامة دولة فلسطينية على حدود 4 يونيو 1967 استقبل سامح شكري وزير الخارجية، اليوم الأحد، فدوى البرغوثي زوجة الأسير والقيادي الفلسطيني بحركة فتح مروان البرغوثي، وذلك بمقر وزارة الخارجية.

بدء تدريب المعلمين الفائزين بمسابقة 30 ألف معلم بالجيزة غدا.. اعرف الأماكن

تبدأ مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، غدًا الإثنين 13 مارس، برنامج التأهيل التربوي للمعلمين الناجحين في مسابقة الـ30 ألف معلم لشغل وظائف معلمين مساعدين رياض أطفال ومعلم فصل، وذلك بناءً على تعليمات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وأشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة.

رئيس الوزراء يصدر قرارا بتعيين 3 نواب للرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار

أصدر الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بتعيين ثلاثة نواب حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بهدف المساهمة فى جهود تحسين مناخ الاستثمار وتطوير بيئة الأعمال والنهوض بأداء الهيئة العامة للاستثمار. انخفاض بدرجات الحرارة وأمطار تصل للسيول.. الأرصاد تحذر من طقس الثلاثاء كشفت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه اعتبارا من الثلاثاء المقبل 14 مارس، سيحدث انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة وسقوط أمطار متفاوتة الشدة على بعض المناطق تصل إلى حد السيول على سيناء ومحافظة البحر الأحمر. الضرائب: التسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية حتى 30 أبريل دون الحاجة لختم أكد مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه وفقا لتوجيهات وزير المالية بمد فترة تسجيل الكيانات الفردية بمنظومة الفاتورة الإلكترونية إلى 30 أبريل 2023، فإن مصلحة الضرائب تتيح إمكانية التسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية للكيانات الفردية بالمأموريات الضريبية دون الحاجة للختم الإلكترونى حتى 30 أبريل 2023، لافتًا إلى أن «الفاتورة الإلكترونية» لا ترتبط بسداد الضريبة أو الخضوع لأى نوع من أنواع الضرائب، وأن الإقرار عن الضريبة وسدادها، يكون من خلال الإقرارات الإلكترونية طبقًا للمواعيد القانونية المقررة لنوع كل ضريبة، مشيرا إلى أنه لا يوجد أى رسوم إضافية مقابل التسجيل على منظومة الفاتورة الإلكترونية أو إرسال فواتير إلكترونية.

فتح باب التقدم للالتحاق بفريق عمل مدارس التكنولوجيا التطبيقية ومراكز التميز أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن فتح باب التقدم للمعلمين والإداريين للالتحاق بفريق عمل مدارس التكنولوجيا التطبيقية وفريق عمل مراكز التميز، وذلك في الفترة من 12 إلى 19 مارس 2023، عبر الرابط التالي: http://tawzef.emis.gov.eg

طقس مائل للحرارة نهارا بارد ليلا بأغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 28 درجة