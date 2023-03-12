أخبار مصر.. الحكومة تعلن بدء إجراءات طرح شركتى "وطنية وصافى" الأربعاء المقبل

الحكومة تعلن طرح 4 شركات كبرى من خلال بنوك استثمار دولية.. وبدء إجراءات طرح شركتى "وطنية" و"صافى" الأربعاء المقبلعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم، لمتابعة الخطوات التنفيذية لبرنامج الطروحات الحكومية الذي سبق الإعلان عنه، وذلك بحضور كل من المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وأيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.
رئيس الوزراء: مشروع تطوير "حدائق الفسطاط" يحقق تجربة سياحية فريدة للزوار والسائحين
وزير الخارجية يؤكد دعم مصر لإقامة دولة فلسطينية على حدود 4 يونيو 1967
استقبل سامح شكري وزير الخارجية، اليوم الأحد، فدوى البرغوثي زوجة الأسير والقيادي الفلسطيني بحركة فتح مروان البرغوثي، وذلك بمقر وزارة الخارجية.
بدء تدريب المعلمين الفائزين بمسابقة 30 ألف معلم بالجيزة غدا.. اعرف الأماكن
رئيس الوزراء يصدر قرارا بتعيين 3 نواب للرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار
انخفاض بدرجات الحرارة وأمطار تصل للسيول.. الأرصاد تحذر من طقس الثلاثاء
الضرائب: التسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية حتى 30 أبريل دون الحاجة لختم
أكد مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه وفقا لتوجيهات وزير المالية بمد فترة تسجيل الكيانات الفردية بمنظومة الفاتورة الإلكترونية إلى 30 أبريل 2023، فإن مصلحة الضرائب تتيح إمكانية التسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية للكيانات الفردية بالمأموريات الضريبية دون الحاجة للختم الإلكترونى حتى 30 أبريل 2023، لافتًا إلى أن «الفاتورة الإلكترونية» لا ترتبط بسداد الضريبة أو الخضوع لأى نوع من أنواع الضرائب، وأن الإقرار عن الضريبة وسدادها، يكون من خلال الإقرارات الإلكترونية طبقًا للمواعيد القانونية المقررة لنوع كل ضريبة، مشيرا إلى أنه لا يوجد أى رسوم إضافية مقابل التسجيل على منظومة الفاتورة الإلكترونية أو إرسال فواتير إلكترونية.
فتح باب التقدم للالتحاق بفريق عمل مدارس التكنولوجيا التطبيقية ومراكز التميز
طقس مائل للحرارة نهارا بارد ليلا بأغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 28 درجة
زلزال بقوة 4.5 درجة يضرب شمال شرقى أفغانستان
ضرب زلزال بلغت قوته 4.5 درجة على مقياس ريختر منطقة يامجان فى إقليم بدخشان شمال شرقى أفغانستان اليوم الأحد.
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