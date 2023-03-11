وكيل تعليم كفر الشيخ يتفقد أعمال فحص تظلمات الإعدادية بالكنترول المركزى

كفر الشيخ – محمد سليمان

تفقد محمد عبدالله وكيل، وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أعمال فحص تظلمات الشهادة الإعدادية بالكنترول المركزى، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالدقة في مراجعة أوراق الطلاب المتظلمين، لينال كل منهم حقه.

جاء ذلك بحضور كل من جلال فوزي السيد، رئيس لجنة النظام والمراقبة ،والمهندس صلاح حسنين، مسئول قواعد البيانات المركزية، وهانى حمدان، مدير غرفة عمليات المديرية، وبحضور لجان المواد الدراسية برئاسة الموجه العام لكل مادة، وعضوية الموجهين الاوائل لكل مادة على حده.

وحث كيل الوزارة الموجهين بالدقة والالتزام بمعايير قواعد أعمال فحص التظلمات، كما وجه أعضاء الكنترول على الدقة في أعمال رصد الدرجات وسرية العمل.

وكان اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، أعلن عن موعد نهاية تلقي طلبات التظلمات الخاصة بنتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022-2023 ، 28 فبراير2023، وجرى تحديد 13 موقعا، لاستقبال التظلمات من الطلاب وأولياء أمورهم، طوال أيام الاسبوع، ماعدا يومي" الجمعة والسبت".

كما حدد محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفرالشيخ، مواقع تلقي التظلمات بالإدارات التعليمية والمدارس، مقر إدارات" سيدي غازي، سيدي سالم، فوه، البرلس"، ونادي المعلمين بدسوق، ومدرسة الشهيد حمدي بإدارة شرق كفر الشيخ، ومجمع هدى شعراوي التابع لإدارة غرب كفر الشيخ التعليمية، والمدرسة الثانوية التجارية القديمة بمطوبس، ومدرسة الحامول الإعدادية بنين بإدارة الحامول، وبمدرسة الرياض الرسمية للغات التابعة لإدارة الرياض، بالمدرسة الاعدادية للبنين ببيلا، و مدرسة الصديق الأبتدائية ببلطيم.

وقدمت الطلبات في المواقع التي حددتها مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، يتم تسديد الرسوم، وقدرها 35 جنيهاً، وجاري النظر في تلك التظلمات، وتحديد موعد لحضور الطالب في المقر الرئيسي للكنترول بمدرسة الوحدة العربية بمدينة كفرالشيخ، ليطلع على صورة كراسة الإجابة الخاصة به لمراجعتها، وتدوين الملاحظات في ورقة مرفقة بورقة الايجابة، لتعرض على لجنة من موجهي المادة، لتقدير مدى أحقية الطالب، وستتم موافاة الطلاب بنتيجة التظلمات.

وكان محافظ كفرالشيخ قد اعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول للعام 2022 - 2023، الأسبوع الماضي، بنسبة نجاح 87.41%، كما اعتمد أيضاً نتيجة الإعدادية المهنية بنسبة 96.82%، ونتيجة الشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع بنسبة 98%.

وأوضح المحافظ أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحان الشهادة الإعدادية 63 ألفًا و281 طالبًا وطالبة، تغيب منهم 196 طالبًا، وحضر منهم الامتحانات 63 ألفًا و85 طالبًا، ونجح منهم 55 ألفًا و140 طالبًا، بنسبة 87.41%.

ووجه اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، التهنئة لأبنائه الطلاب المتفوقين والناجحين، متمنيًا لهم دوام التفوق والنجاح مع بذل المزيد من الجهد لتحقيق أفضل النتائج في الفصل الدراسي الثاني، والمراحل التعليمية التالية، ليصبحوا فى المقدمة وطليعة أبناء وطنهم الذين يسعون للنهوض به لمزيد من التقدم والازدهار في المستقبل.



وكيل تعليم كفر الشيخ يتفقد أعمال فحص تظلمات الشهادة الاعدادية



وكيل تعليم كفر الشيخ يراجع احدى اوراق الطلاب بالشهادة الاعدادية



وكيل تعليم كفر الشيخ يوجه بالدقة في المراجعة ورصد الدرجات