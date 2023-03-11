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وزير الكهرباء: انخفاض قيمة الفاتورة بيد المواطن فقط

السبت، 11 مارس 2023 11:18 م
وزير الكهرباء: انخفاض قيمة الفاتورة بيد المواطن فقط المهندس محمد شاكر وزير الكهرباء
كتبت رحمة رمضان

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أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن زمن تخفيف الأحمال لن يتكرر فى مصر مهما بلغت الاحمال على الشبكة القومية للكهرباء سواء خلال أشهر الصيف أو الشتاء، موكدا أن ما حدث من توسعات غير مسبوقة فى الشبكة القومية للكهرباء يجعلها بالقوة التى تستطيع أن تقدم خدمة مستقرة للتيار الكهربائى يستحقها المواطن المصرى ولدينا احتياطى بالشبكة يجعل التغذية الكهربائية فى أمان تام.

 

و قال شاكر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن المواطن هو الوحيد الذى يحدد قيمة فاتورة الكهرباء قائلا: "اللى خايف من فواتير الصيف بإيده يدفع أقل"، لافتا إلى أن نمط الاستهلاك هو الذى يحدد قيمة الفاتورة والكثير منا لا يتبع خطوات ترشيد الاستهلاك، وبالتالى يعرض نفسه لقيمة فاتورة مرتفعة.

 

و تابع شاكر أنه أصدر تعليمات مشددة لرؤساء شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية بضرورة مراجعة فواتير الاستهلاك بشكل عام بدقة عالية قبل إصدارها لتقليل حجم الأخطاء فى إصدار الفواتير خاصة وأن المواطن مترقب لفواتير الصيف قائلاً: "أى مواطن لو شاكك فى قيمة الفاتورة اشتكى وبعدين ادفع ومبدأ أدفع ثم اشتكى اختفى تماماً من القطاع".

 

وأضاف شاكر أن الوزارة نجحت فى القضاء على هذه الأزمة من خلال التعاقد مع شركة شعاع لأخذ قراءات العدادات من المواطنين من من خلال الاعتماد على احدث أساليب التكنولوجيا الحديثة والتقاط صورة للعداد وإرسالها أون لاين لشركات توزيع الكهرباء بدون تدخل للعنصر البشرى وهو الأمر الذى ساهم فى خفض نسبة أخطاء الفواتير بشكل كبير.


وزارة الكهرباء

خفض قيمة الفاتورة

شركة شعاع



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