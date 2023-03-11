وزير التنمية المحلية ومحافظ بني سويف يتفقدان مشروعات "حياة كريمة" بقرية سدس

بنى سويف- هانى فتحى

. تفقد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، والدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف عدداً من المشروعات الجارى تنفيذها بقرى مركز ببا، ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التى تستهدف إحداث تطوير شامل بالقرى، وذلك بحضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، بلال حبش نائب المحافظ، اللواء حازم عزت السكرتير العام، اللواء سامى علام السكرتير العام المساعد، الدكتور محمد جبر معاون المحافظ منسق عام المبادرة ببنى سويف مدحت صلاح رئيس المدينة

وتفقد الوزير، يرافقه المحافظ، مشروع المجمع الخدمى بسدس، على مساحة 560 مترا، ويتكون من 3 طوابق "دور أرضى وأول وثانى علوى"، وبلغت نسبة تنفيذ الإنشاءات به 100%، ويشمل "مركز تكنولوجى لخدمة المواطنين، مكتب بريد، وحدة للتضامن الاجتماعى، وحدة محلية، مكتب تموين، شهر عقارى"، ضمن 6 مجمعات خدمية يتم إنشاؤها، لتقديم الخدمات والمعاملات الحكومية بطرق حديثة ومميكنة داخل المبنى، لتوفير الوقت والمجهود للمواطنين المستفيدين من المجمع بدائرة المجلس القروى وتوابعه، علاوة على تفقد مجمع سدس الزراعى، والذى يضم "جمعية زراعية ووحدة بيطرية وإرشاد زراعى ومجمع لإنتاج وتصنيع الألبان"، ذلك للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأهالى المجلس القروى وتوابعه.

كما تابع الوزير والمحافظ مستجدات سير العمل بالمشروعات الجارى تنفيذها فى قطاع الصحة، والتى تشمل إنشاء وتطوير ورفع كفاءة للوحدات الصحية ونقاط الإسعاف، حيث تفقدا الموقف التنفيذى لمشروع إنشاء مركز طب الأسرة ووحدة الإسعاف بقرية سدس" إنشاء جديد" والذى ينفذه جهاز التعمير، ضمن نحو 30 مشروعا يجرى تنفيذها فى القطاع الصحى لتحسين مستوى الخدمة المقدمة لأهالى مركز ومدينة ببا.

وتضمنت الزيارة متابعة مستجدات الموقف التنفيذى لبعض المشروعات التى تشرف عليها وزارة التنمية المحلية، وتشمل إنشاء نقاط الإطفاء والأسواق المطورة والمواقف العمومية للسيارات، ضمن مشروعات المبادرة، حيث تم تفقد مشروع إنشاء سوق سدس على مساحة 850 مترا، وموقف السيارات على مساحة 860 مترا على الطريق الدائرى لخدمة أهالى القرية وتوابعها، علاوة على تفقد مشروع إحلال وتجديد نقطة الإطفاء بالوحدة المحلية على مساحة 200 متر، لدعم وتحسين مستوى الخدمة فى الحماية المدنية.

وأكد المحافظ، أن "حياة كريمة" تعد المشروع الأضخم من نوعه الذى يستهدف الريف وتحسين مستوى جودة حياة المواطنين بالقرى، وهو ما يجسد الاهتمام الحقيقى من القيادة السياسية بمستوى معيشة المواطنين ومتطلبات تحسين جودتها، لافتا إلى تكليفات مجلس الوزراء بالمتابعة المستمرة لمشروعات المبادرة التى مثلت نقلة نوعية كبيرة فى مستوى الخدمات بعدد من قرى المحافظة، وتعد خطوة هامة فى إطار تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث يولى القرى والمواطن البسيط اهتماما كبيرا، ودائم التوجيه بحشد كافة الجهود لتحسين مستوى معيشة المواطن القروى، مؤكدًا أن المرحلة الأولى من المبادرة تستهدف تنفيذ 1616 مشروعًا فى 66 قرية، و218 تابعًا بمركزى ناصر وببا، ضمت 20 قرية بمركز ناصر و46 قرية بمركز ببا، فى 12 وحدة قروية، لخدمة 906 آلاف و788 مواطنا بتلك القرى والتوابع.

من جانبه أوضح وزير التنمية المحلية اللواء هشام آمنة، أن المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) والتى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى لتطوير قرى الريف المصرى تعد أحد أهم المبادرات الرئاسية التنموية التى تشهدها الدولة المصرية والتى ستسهم بشكل كبير فى تحسين مستوى معيشة المواطنين فى القرى المستهدفة بحوالى 60مليون مواطن من خلال تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية بشتى القطاعات الخدمية، لافتا إلى أهمية الإسراع بالتنسيق مع الجهات والوزارات المركزية للبدء فى تشغيل الخدمات واستقبال المواطنين خاصة الخدمات الجماهيرية والمعاملات الحكومية.