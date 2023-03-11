وزير التنمية المحلية ومحافظ بنى سويف يتابعان سير العمل بالمركز التكنولوجى

بنى سويف هانى فتحى

تابع اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ومحافظ بنى سويف الدكتور محمد هاني غنيم، سير العمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمدينة بني سويف، والذي تم إنشاؤه ضمن مشروع تطوير المراكز التكنولوجية على مستوى المحافظة لتقديم مستوى خدمة أفضل، والتيسير على المواطنين في الحصول على خدماتهم ومعاملاتهم الحكومية المتنوعة، وذلك في حضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، بلال حبش نائب المحافظ، اللواء حازم عزت السكرتير العام، اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، ولفيف من قيادات وزارة التنمية المحلية.

وتفقد الوزير والمحافظ سير العمل بالمركز التكنولوجي المقام على مساحة 100 متر، ويشمل عدد من الشبابيك، التي تقدم خدمات المحليات، وتشمل طلبات: استخراج بيان صلاحية،ترخيص مباني،هدم،تعلية، ترخيص محلات،إشغالات ،إعلانات، استرداد إشغالات ، طلبات إفادة ومعاينة ، تصريح حفر،استخراج شهادات ميلاد قديمة ، شهادة متغيرات مكانية،شهادة مطابقة وغيرها من الخدمات الجماهيرية.

من جهته أشار الوزير إلى أهمية التوسع في إنشاء وتطوير المراكز التكنولوجية، ضمن مشروع التحول الرقمي الذي تنفذه الحكومة ، لما يمثله من أولوية فى خطط واستراتيجيات الدولة، لدوره الحيوى فى عملية التنمية الاقتصادية والمجتمعية وتوفير الخدمات للمواطنين بأسلوب ميسر وبسيط، لافتا متابعة رئاسة مجلس الوزراء لملف تطوير الخدمات بالمراكز التكنولوجية بكافة المحافظات و رفع كفاءة العاملين وتدريبهم على أعلى مستوى في مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة بالتعاون مع الوزارت المعنية، بالإضافة إلى توفير مركز تكنولوجي متنقل، يجوب كافة مدن المحافظات ليقدم الخدمات للمواطنين خاصة في المناطق المزدحمة.

من ناحيته أضاف محافظ بني سويف أن المركز التكنولوجي بمدينة بني سويف والتكنولوجي بديوان المحافظة،تم إنشاؤها مؤخراُ ، بجانب تطوير 6 مراكز بباقي الوحدات المحلية ،ضمن برنامج تطوير الخدمات الحكومية الذي تنفذه وزارة التخطيط بالتعاون مع المحافظة،بهدف تطوير الأداء الحكومي ورفع مستوى المعاملات الحكومية من خلال توفير قنوات متعددة لتقديم الخدمة بشكل مميكن وميسر،في إطار رؤية مصر 2030 ، وذلك علاوة على مركز تكنولوجي متنقل من خلال عربة متنقلة مجهزة بأحدث أجهزة نظم المعلومات متصلة بمنظومة تأدية خدمات المواطنين بالمحليات بشبكة مؤمنة وسريعة الذي يقدم كافةالخدمات الحكومية، في وقت قياسي دون الحاجة إلى توجه المواطنين للمركز التكنولوجي بالمدينة أو المركز

كما تضمنت الزيارة تفقد الوزير والمحافظ لمركز إصدار التراخيص الذي تم إنشاؤه على مساحة 91 متراً ، ليقدم خدمات استخراج الرخص المؤقتة والرخص الدائمة للمحلات والأنشطة التجارية،ووفق قانون المحال العامة رقم 154 ،للتيسير على المواطنين من خلال التعامل مع جهة واحدة ، علاوة على تفقد أعمال التطوير بمبنى الشؤون الإدارية على مساحة 244 متراُ ، والذي تم تجهيزه وتأهيله ورفع كفائته، تمهيدا لاستغلاله كمقر إداري للوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف، بعد نقل الإدارات والأقسام والمكاتب بمبنى الوحدة المحلية القديم ، من المكاتب الرئيسية وإدارات :الموارد البشرية ،التخطيط،العلاقات العامة والإعلام ،الأرشيف ،الحسابات، الميزانية ،العقود ،المتابعة، الشئون القانونية، التفتيش المالي والإداري.



وزير التنمية المحلية ومحافظ بني سويف يتابعان سير العمل بالمركز التكنولوجي



وزير التنمية المحلية ومحافظ بني سويف



وزير التنمية المحلية ومحافظ بني سويف