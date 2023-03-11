وزير التنمية المحلية ومحافظ بنى سويف يتفقدان مشروع تطوير ورفع كفاءة سوق الدهشورى

بنى سويف- هانى فتحى

تفقد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية والدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف، أعمال تطوير ورفع كفاءة سوق الدهشوري بمدينة بني سويف والذي يتم إنشاؤه، في إطار تفعيل البروتوكول الموقع بين المحافظة وصندوق التنمية الحضرية التابع لرئاسة مجلس الوزراء، وضمن خطة المحافظة والصندوق في مجال تطوير وتنمية مناطق التطوير العمراني والعمل على توفير احتياجات ومتطلبات السكان بتلك المناطق من خدمات ومرافق عامة وأنشطة وغيرها.

وتفقد الوزير والمحافظ الأعمال الجاري تنفيذها لتطوير ورفع كفاءة السوق،على مساحة إجمالية تزيد عن 2900م، وتشمل إنشاء باكيات وفرش للخضار وباكيات للأسماك، بجانب إحلال وتجديد الأكشاك الخارجية القديمة وإضافة أكشاك جديدة، لاستيعاب كل الباعة، الذين تم نقلهم لموقع بديل "بشكل مؤقت" في مكان قريب من السوق، لحين إعادة تسكينهم "وفق الإجراءاءات المنظمة لذلك"، بعد الانتهاء من تطويرالسوق"، ودعمه بجميع الخدمات والمرافق، والتي تشمل إنشاء غرف كهرباء، أمن وإدارة ودورات مياه وكافتيريات، وعمل مداخل "بوابات" للسوق موزعة على الجهات الأربع بجانب سور كبير يحيط بالسوق.

وأشارالمحافظ إلى متابعته بشكل مستمر لأعمال التطوير، التي تأتي ضمن خطة المحافظة التي يتم تنفيذها بالتعاون مع الصندوق للقضاء على الأسواق والمواقف العشوائية التى تتسبب فى أضرار بالمناطق السكانية المتواجدة بها أو إعاقة الحركة المرورية، والإضرار بالشكل الحضارى، لافتا إلى توجيهاته بتشكيل لجنة تيسير خاصة بالمشروع تحت إشراف السكرتير العام المساعد، لتتولى القيام بتذليل كافة العقبات التي تواجه أعمال التنفيذ، مع تنسيق الجهود لإنهاء المشروع، مع إعداد تقرير أسبوعي عن مستجدات العمل والحلول المنفذة حيال عدد من المعوقات، ومتابعة المشروع مع التخطيط العمراني بشكل يومي للوقوف على الإجراءات المنفذة.

ومن جانبه، لفت الوزير إلى توجيهات القيادة السياسية بتطوير الأسواق الرسمية والعشوائية،وإنشاء أسواق حديثة مطورة بديلة للأسواق العشوائية بالمحافظات من أجل تنمية التجارة الداخلية والصناعات المرتبطة بها وتوفير فرص عمل، وتعظيم موارد المحافظات، مؤكدا على أهمية تطوير جميع الأسواق من خلال إعداد مخطط تفصيلى والحد من ظاهرة الاسواق العشوائية، خاصة التى تعوق الحركة المرورية، مع مراعاة اشتراطات الحماية المدنية، وكذا تحديد أماكن لإنشاء أسواق بديلة للاسواق العشوائية وتكون قريبة منها وتخطيطها بصورة مناسبة وبما يضمن توفير منافذ للسلع للمواطنين .

شهدت الزيارة حضور كل من الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، بلال حبش نائب المحافظ، اللواء حازم عزت السكرتير العام، اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد.



مشروع تطوير ورفع كفاءة سوق الدهشورى (1)



مشروع تطوير ورفع كفاءة سوق الدهشورى (2)



مشروع تطوير ورفع كفاءة سوق الدهشورى (3)



مشروع تطوير ورفع كفاءة سوق الدهشورى (4)



مشروع تطوير ورفع كفاءة سوق الدهشورى (5)



مشروع تطوير ورفع كفاءة سوق الدهشورى (6)