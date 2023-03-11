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وزير التعليم يشارك فى ‏ختام فعاليات ‏‏"القاهرة عاصمة الثقافة" بدار الأوبرا

السبت، 11 مارس 2023 11:10 م
وزير التعليم يشارك فى ‏ختام فعاليات ‏‏"القاهرة عاصمة الثقافة" بدار الأوبرا وزير التعليم يشارك فى ‏ختام فعاليات ‏‏"القاهرة عاصمة الثقافة
كتب محمود طه حسين

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شارك الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في ‏حفل ‏ختام أنشطة وفعاليات "القاهرة عاصمة الثقافة في ‏دول ‏العالم الإسلامي"، الذي أقيم بدار ‏الأوبرا ‏المصرية،‎ برعاية وحضور الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، ‏والدكتور ‏سالم بن محمد المالك، المدير العام لمنظمة ‏العالم ‏الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة "الإيسيسكو".
 
وبدأت الفعاليات بعروض فنية ‏وتراثية بساحة دار ‏الأوبرا، بمشاركة فرق "التنورة ‏التراثية، بورسعيد، ‏أسوان، الشرقية للفنون الشعبية"، ‏والتابعة للهيئة العامة ‏لقصور الثقافة، يليها على ‏المسرح الكبير بدار الأوبرا، ‏عرضًا لأوبريت ‏‏"هنا ‏القاهرة"، رؤية وإخراج خالد جلال، أداء صوتي ‏للفنان، ‏أحمد فؤاد سليم، كتابة تعليق، عماد عبد ‏المحسن، ‏سينوغرافيا وكريوجراف، وليد عوني، ‏وبمشاركة فرق ‏‏"رضا للفنون الشعبية، التابعة للبيت ‏الفني للفنون ‏الشعبية، وسوهاج للفنون الشعبية، التابعة ‏للهيئة العامة ‏للقصور الثقافة، وفرقتي الرقص الحديث، ‏وكورال أطفال مركز ‏تنمية المواهب، التابعتان لدار ‏الأوبرا المصرية".‏
 
وكانت فعاليات "اختيار القاهرة عاصمة للثقافة في دول ‏العالم الإسلامي"، قد انطلق برنامجها في أبريل من ‏العام الماضي، باحتفالية ضخمة في سور القاهرة ‏الشمالي، وشمل برنامج الفعاليات المُخصص لها، تنظيم ‏‏149 فعالية ثقافية وفنية وورش للحرف التراثية ‏والتقليدية، والتى تواصلت على مدار العام، بمشاركة ‏دول منظمة "الإيسيسكو"، إضافة إلى الأجندة الإبداعية ‏الرمضانية لعام 2022 ، والتى شملت 1479 حدثًا ‏فكريًا وفنيًا، إلى جانب الاحتفالات التى حملت عنوان ‏‏"مئويات مصرية"، وتهدف للاحتفاء برموز وأعلام ‏مصر من الذين أثروا سجلات الوطن بمختلف المجالات ‏الإبداعية، عبر قرن من الزمان.‏

وزارة الثقافة

دار الأوبرا المصرية

القاهرة

عاصمة الثقافة

دول العالم الإسلامي

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