كل ما تريد معرفته عن تدريس اللغة الثانية بالمدارس الحكومية.. اعرف التفاصيل

كتب محمود طه حسين

تسعى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إلى تطبيق اللغة الثانية فى المدارس الحكومية، نقدم فى التقرير التالى تفاصيل تطبيق اللغة الثانية فى المدارس الحكومية.

- تدريس اللغة الثانية يأتى فى إطار تطوير مناهج المرحلة الإعدادية.

- يبدأ تدريس اللغة الثانية فى المدارس الحكومية بداية من الصف الأول الإعدادي.

- تدريس اللغة الثانية يشمل عدة لغات منها الفرنسية والألمانية ومن حق الطالب اختيار اللغة التى يحبها.

- تدريس اللغة الثانية سيكون مادة أساسية نجاح ورسوب.

- تدريس اللغة الثانية يأتى فى إطار تطوير وسائل التعليم وتغيير المناهج وطرق الامتحانات والسعي المستمر نحو تطوير اللغات الأجنبية داخل المدارس وغيرها من الاصلاحات الهامة.

- تطوير اللغة الفرنسية التي يتم تدريسها داخل المدارس للارتقاء بمستوى الطلاب فى اللغة.

- وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تضع حاليا الإطار العام لمناهج المرحلة الاعدادية في إطار خطة استكمال تطوير المنظومة التعليمية.

- خطة تطوير مناهج المرحلة الاعدادية ستتضمن إضافة اللغة الأجنبية الثانية للمواد الدراسية في المدارس الحكومية على أن يتم الاختيار بين عدة لغات من بينها اللغة الفرنسية واللغة الألمانية.

- الصفوف المستهدفة فى تطبيق اللغة الثانية بالمدارس الحكومية هم طلبة النظام الجديد للتعليم وهم حاليا فى للصف الخامس الابتدائي.

- تطبق اللغة الثانية كلغة ثانية على الطلاب الذين يلتحقون بالصف الأول الإعدادي خلال العام الدراسى 2025.

- يدرس الطلاب اللغة الثانية بجانب اللغة الأولى وهى اللغة الإنجليزية.

- تدريب معلمين متمكنين من اللغة الفرنسية وباقى اللغات حيث إن نظام التعليم الجديد سيشتمل على اللغة الفرنسية وباقى اللغات، كلغات أساسية وذلك في جميع مدارس الجمهورية بداية من الصف الأول الإعدادى.

التأكيد على أن تعليم اللغة الفرنسية في المدارس المصرية يرجع لكونها إحدى اللغات الرسمية للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وكذلك اللغة الرسمية للعديد من الدول، وهي لغة أدب وفن وثقافة عريقة، كما أنها لغة تواصل هامة حول العالم.