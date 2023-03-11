وزيرة التعاون تشهد الجلسة الختامية لمنظمة اليونسكو بمتحف النوبة بأسوان.. صور

شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، واللواء أشرف عطية، محافظ أسوان ، مساء اليوم، السبت، فعاليات الجلسة الختامية لمنظمة اليونسكو التى تم تنظيمها بمتحف النوبة بحضور إيلينا بانوفا المنسق المقيم للأمم المتحدة بمصر، والدكتورة نوريا سانز مدير مكتب اليونسكو الإقليمى ، وأيضاً برافين أجراوال مدير برنامج الأغذية العالمى بمصر ، والدكتورة جيرمان حداد ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان بمصر ، فضلاً عن شركاء التنمية من مديرى وممثلى الهيئات الدبلوماسية ووكالات الأمم المتحدة والوزارات والجهات الرقابية والحكومية.

وتضمنت الفعاليات تفقد معرض لوحات إنقاذ آثار النوبة، بجانب عرض تقديمى لمدير المكتب الإقليمى لليونسكو عن أطر التعاون التى أمتدت لنحو 65 عاماً، وكذا تفقد معرض الحرف البيئية والتراثية، ثم تفقد مركز الدكتور راجح زاهر للوثائق، وأعمال قسم التربية المتحفية ، علاوة على مناقشة مفتوحة حول الأدوار المتعددة لليونسكو فى أسوان.

وفى كلمته قدم اللواء أشرف عطية شكره لوزارة التعاون الدولى وهيئات الأمم المتحدة على إختيار أسوان لتنظيم سلسلة من الزيارات الميدانية فى إطار الشراكة الإستراتيجية بين مصر ومنظمة الأمم المتحدة ، والتى تمتد إلى عقود من العمل الإنمائى المشترك فى العديد من المجالات الإقتصادية والاجتماعية والبيئية من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة ورؤية مصر 2030.

وأكد، أن سلسلة الزيارات التي قامت بها وزيرة التعاون الدولى ووفد الأمم المتحدة للعديد من المشروعات والأنشطة داخل القرى الأسوانية يجسد ملحمة عظيمة من العمل البناء والتنموى منها ما هو تابع لبرنامج الأغذية العالمى أو الإتحاد الأوربي أو صندوق الأمم المتحدة للسكان، بالإضافة إلى الدور التنويرى والثقافى لمنظمة اليونسكو.

وأوضح محافظ أسوان، أن هناك سلسلة من الإنجازات والعلامات المضيئة بالتعاون المشترك مع منظمة اليونسكو بدءاً من إنطلاق مشروع إنقاذ أثار النوبة عام 1963، ليمتد هذا التعاون بعد ذلك إلى إنضمام أسوان فى عام 2005 للعديد من شبكات اليونسكو للإبداع والمحميات الطبيعية والمدارس المنتسبة لليونسكو، وليتوج كل ذلك بفوز أسوان ضمن أفضل 10 مدن للتعلم عالمياً فى عام 2019.

وتابع، أنه تم الاتفاق مع مدير مكتب اليونسكو الإقليمى على تنظيم معرض دولى، ومسابقة سنوية لمنتجات الحرف البيئية والتراثية واليدوية، مع تنظيم ورش جماعية للفنانين لتبادل الثقافات والفنون، بالإضافة إلى ربط ذلك بالمعارض الدائمة فى 7 مراكز للأمومة والطفولة بقرى حياة كريمة.

وخلال المؤتمر الصحفى قامت الوزيرة والمحافظ وبعثة الأمم المتحدة بالرد على استفسارات ممثلي وسائل الإعلام المختلفة التى قامت بتغطية فعاليات الزيارة التى شملت تفقد عدد من المشروعات الجارية ضمن "أسبوع الأمم المتحدة" تابعة لبرنامج الأغذية العالمى وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمة اليونسكو.