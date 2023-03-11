ننشر العلامات المبكرة لمرض السكر.. أبرزها كثرة التبول والعطش

يعاني الكبار والصغار من الإصابة بمرض السكري هو مرض شائع، وخطير، يكون فيه مستوى الجلوكوز في الدم أو نسبة السكر في الدم مرتفعًا جدًا، عندما تأكل يتحلل الجزء الأكبر من طعامك (الكربوهيدرات بشكل أساسي) إلى جلوكوز، ثم يتم توزيعه في مجرى الدم.

وـشارت بعض الأبحاث إلى أن ارتفاع نسبة السكر في الدم يؤدي لقيام البنكرياس بإفراز الأنسولين، ما يسمح باستخدام الجلوكوز في الخلايا كطاقة، وذلك وفقًا لما نشره موقع forbes.

وأضافت الباحثون أن الشخص المصاب بداء السكري، فإن جسمه لا ينتج كمية كافية من الأنسولين أو لا يمكنه الاستفادة بشكل فعال من الأنسولين الذي ينتجه، ويبقى الجلوكوز في مجرى الدم، ما يؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم، فيسبب ذلك عددًا كبيرًا من المشكلات الصحية على المدى الطويل .

أوضح الباحثون أن المشاكل الصحية التي يتعرض لها مريض السكر نتيجة ارتفاع معدلات الجلوكوز في الدم، تشمل أمراض القلب، سكتة دماغية، مرض الكلية، مشاكل العين، أمراض اللثة، تلف العصب، تقرحات القدم، وعلى الرغم من عدم وجود علاج معروف لمرض السكري، إلا أنه يمكن إدارته بفعالية من خلال اتباع نظام غذائي سليم مناسب.

أنواع أمراض السكر

مرض السكر النوع 1

يعتبر هذا النوع من مرض السكري رد فعل مناعي ذاتي يهاجم فيه جسمك خلايا البنكرياس التي تصنع الأنسولين، وعادةً ما يتم تشخيص مرض السكري من النوع الأول عند الأطفال والشباب ويتطلب من الشخص تناول الأنسولين الإضافي يوميًا.

داء السكري من النوع 2

يتطور داء السكري من النوع 2 عادةً لدى البالغين، على الرغم من أنه يمكن تشخيصه في أي عمر، ومع هذا النوع من مرض السكري، لا يصنع جسمك أو يستخدم الأنسولين بكفاءة، ويمكن عادةً تجنب مرض السكري من النوع 2 باتباع نظام غذائي صحي ونمط حياة نشط، حيث أن السمنة هي عامل الخطر الرئيسي لمرض السكري من النوع 2.

ما هي العلامات المبكرة لمرض السكري؟

تشمل أعراض مرض السكري ما يلي، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC):

كثرة التبول

العطش الشديد

فقدان الوزن غير المبرر

الجوع المفرط

رؤية مشوشة

التعب الشديد

جلد جاف جدًا

القروح التي تلتئم ببطء

الغثيان والقيء