اليوم السابع
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هيئة نظافة القاهرة تنفذ حملة غسيل لمحيط سور مجرى العيون.. صور

الأحد، 26 فبراير 2023 01:30 م
هيئة نظافة القاهرة تنفذ حملة غسيل لمحيط سور مجرى العيون.. صور جانب من أعمال نظافة القاهرة
كتب سيد الخلفاوى

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نفذت هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة حملة موسعة للنظافة بمحيط سور مجرى العيون بمصر القديمة والسيدة زينب، حيث قامت الإدارة المركزية للنظافة بقطاع السيدة زينب بتفعيل منظومة النظافة الجديدة وتنفيذ خطه الهيئة لرفع مستوى النظافة وغسيل وتطهير البلدورات والأرصفة بطول سور مجرى العيون وبكافه أرجاء القاهرة.

وفى السياق نفذت الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة بالمنطقة الشمالية حملات نظافة فى كل من الساحل والزواية الحمراء وحدائق القبة وروض الفرج والزيتون والأميرية الشرابية من تجريد الأتربة ونشر سيارات الكنس الآلى وسيارات الشفط الجديدة وسيارات المياه. 

وفى سياق متصل تفقد اللواء ايهاب الشرشابى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة، اليوم الخميس، منطقة السكر والليمون بمصر القديمة، لمتابعة رفع مخلفات الهدم الناتجة عن إزالة المنطقة ضمن خطة تطوير العشوائيات، حيث تفقد أعمال إدارة الإنقاذ المركزى بمعدات وسيارات الهيئة فى تمهيد وتسوية الأرض وتحسين المظهر العام للمنطقة على مدار الأيام الماضية بعد أعمال الإزالة التى تمت بالمنطقة.

ويأتى ذلك ضمن خطط الهيئة لرفع التراكمات ومخلفات البناء والهدم والرتش الموجودة بكافة أرجاء العاصمة، حيث رافق رئيس الهيئة المهندس ممدوح اليمانى مستشار رئيس الهيئة للنظافة والمهندسة رحاب أباظة رئيس المركزية للشوؤن الفنية والمهندس إبراهيم عامر مدير إنقاذ حلوان.

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النظافة

منظومة النظافة

سور مجرى العيون

القاهرة



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