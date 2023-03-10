ميناء دمياط يستقبل 10 سفن متنوعة خلال 24 ساعة

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 10 سفن، بينما غادر عدد 11 سفينة، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 26 سفينة .

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 7546 طن تشمل : 5950 طن يوريا و 490 طن بصل و 706 طن اسمنت و 400 طن مولاس .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 22879 طن تشمل : 15818 طن قمح و 197 طن تفاح و 2037 طن خشب زان و 1143 طن ابلاكاش و 2262 طن حديد و 200 طن خردة و 1222 طن زيت طعام .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 861 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 200 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1835 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 52928 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 134104 طنًا .

كما غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3794 طن قمح متجهين إلى صوامع كفر الشيخ و كوم ابو راضي و طنطا ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5101 شاحنة .