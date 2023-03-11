مقتل 6 أشخاص جراء الفيضانات بسبب إعصار ياكو فى البيرو

كتب محمد جمال

قتل 6 أشخاص على الأقل فى شمال غرب البيرو جراء فيضانات مرتبطة بالإعصار ياكو، وبدأت الفيضانات، التى تسببت بها أمطار غزيرة وطوفان مجارى المياه، هذا الأسبوع وتفاقمت خلال الـ48 ساعة الأخيرة، وطالت مناطق حضرية وريفية فى مقاطعات لا ليبرتاد ولامبايكى وبيورا وتومبيس (شمال) على الحدود مع الإكوادور.

وقال رئيس جهاز الدفاع المدنى سيسار سييرا لقناة "إكسيتوسا" الإذاعية إن الإعصار ياكو، الذى بدأ على بعد 500 كيلومتر تقريبًا من السواحل البيروفية، هو "ظاهرة غير اعتيادية جدًا أدّت إلى تكثيف هطول الأمطار في شمال" البلد.

ولفتت مصلحة الأرصاد الجوية البيروفية إلى أن هذا النوع من الإعصار "غير المنظّم يختلف عن الأعاصير المدارية" مرتبط بظاهرة إل نينيو المناخية التى تسبب ارتفاع درجة حرارة مياه المحيط الهادئ قبالة أميركا اللاتينية.

في بيان نُشر فى وقت لاحق، أوضح مدير المعهد الوطني للدفاع المدنى كارلوس يانييز أن "حتى اللحظة ومنذ بدء موسم الأمطار (قبل أكثر من 3 أشهر)، سُجّل 58 قتيلًا"، دون أن يحدّد ظروف أو تواريخ هذه الوفيات.